Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) gehört zu den weltweit führenden Unternehmen der Energietechnologie. Das Unternehmen arbeitet gemeinsam mit seinen Kunden und Partnern an den Energiesystemen der Zukunft und unterstützt so den Übergang zu einer nachhaltigeren Welt. Mit seinem Portfolio an Produkten, Lösungen und Services deckt Siemens Energy nahezu die gesamte Energiewertschöpfungskette ab - von der Energieerzeugung über die Energieübertragung bis hin zur Speicherung. Zum Portfolio zählen konventionelle und erneuerbare Energietechnik, zum Beispiel Gas- und Dampfturbinen, mit Wasserstoff betriebene Hybridkraftwerke, Generatoren und Transformatoren. (22.02.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) unter die Lupe.Die Aktie von Siemens Energy könne am Donnerstag nicht vom starken Marktumfeld profitieren. Die Berg- und Talfahrt der vergangenen Tage setze sich damit fort. Vor der Hauptversammlung in der kommenden Woche erhöhe Konzernchef Christian Bruch derweil den Druck auf die Krisentochter Siemens Gamesa."Jedes Geschäft muss auf längere Sicht zweistellige Renditen erzielen, sonst sind wir nicht der richtige Eigentümer - das gilt auch für die Windkraft", habe Bruch nun dem Handelsblatt gesagt. Dabei habe er klare Vorstellungen. "Dem Breakeven bis 2026 müssen Jochen Eickholt und sein Team alles unterordnen, ansonsten steht das Geschäftsmodell für Onshore infrage." Gerade das Geschäft mit den Turbinen an Land habe sich wegen der Qualitätsprobleme bei einigen Turbinenarten hauptverantwortlich für die Milliardenverluste gezeigt.Bruch gebe sich dabei überzeugt, dass Siemens Energy als Gesamtkonzern wieder in die Erfolgsspur zurückfinde, wenn bei Gamesa die Trendwende gelinge und das Geldverbrennen ende. Denn die übrigen Sparten würden ohnehin Fortschritte machen. "Von der Grundstruktur her ist das Geschäft von Siemens Energy gesund." Luft nach oben sehe er dennoch auch in den anderen Sparten Gas Services, Grid Technologies und Transformation of Industry. "In den Bestandsgeschäften neben der Windkraft steckt noch Potenzial für mehr Effizienz und somit mehr Marge drin", so Bruch, der dabei etwa an Vertriebs- und Verwaltungskosten denke.Vorerst gilt weiterhin: Es gibt Werte mit einem besseren Chance-Risiko-Verhältnis, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link