Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) gehört zu den weltweit führenden Unternehmen der Energietechnologie. Das Unternehmen arbeitet gemeinsam mit seinen Kunden und Partnern an den Energiesystemen der Zukunft und unterstützt so den Übergang zu einer nachhaltigeren Welt. Mit seinem Portfolio an Produkten, Lösungen und Services deckt Siemens Energy nahezu die gesamte Energiewertschöpfungskette ab - von der Energieerzeugung über die Energieübertragung bis hin zur Speicherung. Zum Portfolio zählen konventionelle und erneuerbare Energietechnik, zum Beispiel Gas- und Dampfturbinen, mit Wasserstoff betriebene Hybridkraftwerke, Generatoren und Transformatoren. (13.04.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Seit den Tiefs im Oktober habe sich die Aktie von Siemens Energy inzwischen mehr als verdoppelt. Nachdem die Kapitalerhöhung zur Komplettübernahme der Windtochter Siemens Gamesa durchgeführt sei und der Aktienüberhang Geschichte sei, hätten die Bullen das Ruder übernommen.CEO Christian Bruch habe sich nun in einem Interview zur Energiewende geäußert. Die Hilfen aus dem Inflation Reduction Act (IRA) in den USA würden ein "beeindruckendes Momentum" für Erneuerbare-Energien-Projekte in Nordamerika schaffen, so Bruch in einem Interview mit Bloomberg TV. Er sei gerade in den USA, um potenzielle Investments und die Schaffung neuer Arbeitsplätze auszuloten.Siemens Energy habe bereits Deals für Wasserstoff-Projekte unterzeichnet, könnte diese aber noch nicht verkünden. Auch im Bereich Offshore Wind und Netzinfrastruktur sehe Bruch Potenzial. Bereits vor dem IRA seien die USA der wichtigste Markt für den Konzern gewesen, nun werde das Land die Energiewende anführen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link