Börsenplätze Siemens Energy-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Siemens Energy-Aktie:

10,83 EUR -0,32% (24.11.2023, 08:52)



XETRA-Aktienkurs Siemens Energy-Aktie:

10,84 EUR -0,41% (23.11.2023)



ISIN Siemens Energy-Aktie:

DE000ENER6Y0



WKN Siemens Energy-Aktie:

ENER6Y



Ticker-Symbol Siemens Energy-Aktie:

ENR



Kurzprofil Siemens Energy AG:



Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) gehört zu den weltweit führenden Unternehmen der Energietechnologie. Das Unternehmen arbeitet gemeinsam mit seinen Kunden und Partnern an den Energiesystemen der Zukunft und unterstützt so den Übergang zu einer nachhaltigeren Welt. Mit seinem Portfolio an Produkten, Lösungen und Services deckt Siemens Energy nahezu die gesamte Energiewertschöpfungskette ab - von der Energieerzeugung über die Energieübertragung bis hin zur Speicherung. Zum Portfolio zählen konventionelle und erneuerbare Energietechnik, zum Beispiel Gas- und Dampfturbinen, mit Wasserstoff betriebene Hybridkraftwerke, Generatoren und Transformatoren. (24.11.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die beiden Partner BASF und Siemens Energy würden sich auf Kurs befinden, das Projekt zur Wasserelektrolyse am Standort Ludwigshafen im Jahr 2025 in Betrieb nehmen zu können. Am Donnerstag hätten sie einen Förderbescheid vom Bundeswirtschaftsministerium und dem Land Rheinland-Pfalz erhalten.Mit einer gemeinsamen Förderzusage des Bundeswirtschaftsministeriums und des Landes Rheinland-Pfalz sei der Chemiekonzern BASF der Erzeugung von CO2-freiem Wasserstoff nähergekommen. Die Parlamentarische Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium, Franziska Brantner, habe am Donnerstag im Beisein von Ministerpräsidentin Malu Dreyer in Ludwigshafen den entsprechenden Bescheid an BASF-Standortleiterin Melanie Maas-Brunner übergeben. Bund und Land würden das Projekt mit bis zu 124,3 Millionen Euro unterstützen, davon kämen bis zu 37,3 Millionen Euro aus Mainz.Die Inbetriebnahme der Wasserelektrolyse würden BASF und Siemens Energy im Jahr 2025 planen. Betrieben mit Strom aus erneuerbaren Energien solle die Anlage CO2-freien Wasserstoff erzeugen und damit die Treibhausgasemissionen am Standort in Ludwigshafen um jährlich bis zu 72.000 Tonnen senken. Mit einer Leistung von 54 Megawatt und einer Kapazität von bis zu 8.000 Tonnen Wasserstoff pro Jahr werde der sogenannte Protonenaustausch-Membran-Elektrolyseur (PEM) einer der größten seiner Art in Deutschland sein, habe es geheißen.Maas-Brunner habe betont, die chemische Industrie benötige Wasserstoff mit niedrigem CO2-Fußabdruck vor allem als Rohstoff. "Auch als Energieträger wird er für BASF langfristig an Bedeutung gewinnen." Die Förderzusage sei "ein Meilenstein auf dem Weg zu Netto-Null-CO2-Emissionen und gleichzeitig ein Signal für die Leistungsfähigkeit des Standorts Ludwigshafen".Die Lage bei Siemens Energy bleibe derweil kompliziert. Trotz der Erholungsrally seien die Sorgen um Gamesa weiter da. Bei der Aktie ist weiterhin mit einer hohen Volatilität zu rechnen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.11.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link