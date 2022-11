Börsenplätze Siemens Energy-Aktie:



Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) ist weltweit nahezu entlang der gesamten Energie-Wertschöpfungskette tätig. Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 91.000 Mitarbeiter (Stand: 31. März 2020). Zu seinen Produkten zählen Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren, Transformatoren und Kompressoren. Mit einem Anteil von 67 Prozent an Siemens Gamesa Renewable Energy gehört Siemens Energy zu den weltweiten Marktführern im Bereich der erneuerbaren Energien. (18.11.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) unter die Lupe.Die Komplettübernahme von Siemens Gamesa sei bei Siemens Energy in vollem Gange. Nachdem die Annahmefrist für das Angebot inzwischen laufe, stelle der DAX-Konzern nun auch personell die Weichen. So werde Siemens-Energy-Chef Christian Bruch neuer Verwaltungsratschef von Gamesa. Er ersetze Miguel Lopez. Dies sei der nächste logische Schritt bei der möglichen Übernahme und dessen Integration in die Mutter.Derweil gebe es auch Stimmen zu den am Mittwoch veröffentlichten Quartalszahlen. So habe die Deutsche Bank das Kursziel von 22 Euro und die Einstufung auf "buy" bestätigt. Siemens Energy sei mittelfristig einer der wenigen Gewinner der Energiekrise, zeige sich Analyst Gael de-Bray zuversichtlich. Er sei auch für 2023 optimistisch.Noch mehr Potenzial traue der Siemens Energy-Aktie die UBS zu. Analystin Supriya Subramanian sehe den fairen Wert bei 25 Euro, das Votum laute ebenfalls "buy". Siemens Energy habe sich robust entwickelt. Sie rechne deshalb mit leicht steigenden Markterwartungen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link