Tradegate-Aktienkurs Siemens Energy-Aktie:

14,24 EUR +2,12% (07.03.2024, 17:02)



XETRA-Aktienkurs Siemens Energy-Aktie:

14,275 EUR +2,40% (07.03.2024, 16:48)



ISIN Siemens Energy-Aktie:

DE000ENER6Y0



WKN Siemens Energy-Aktie:

ENER6Y



Ticker-Symbol Siemens Energy-Aktie:

ENR



Kurzprofil Siemens Energy AG:



Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) gehört zu den weltweit führenden Unternehmen der Energietechnologie. Das Unternehmen arbeitet gemeinsam mit seinen Kunden und Partnern an den Energiesystemen der Zukunft und unterstützt so den Übergang zu einer nachhaltigeren Welt. Mit seinem Portfolio an Produkten, Lösungen und Services deckt Siemens Energy nahezu die gesamte Energiewertschöpfungskette ab - von der Energieerzeugung über die Energieübertragung bis hin zur Speicherung. Zum Portfolio zählen konventionelle und erneuerbare Energietechnik, zum Beispiel Gas- und Dampfturbinen, mit Wasserstoff betriebene Hybridkraftwerke, Generatoren und Transformatoren. (07.03.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) unter die Lupe.Die Aktie von Siemens Energy hänge nach wie vor in der Seitwärtsrange zwischen 13,20 und 14,50 Euro fest. Für Bankhaus Metzler befinde sich der Energietechnik-Konzern aber auf einem nachhaltigen Erholungspfad. Vor allem der überraschend starke Markt für Gasturbinen liefere starken Rückenwind. Die Nachfrage nach neuen Kraftwerken dürfte hier auch auf absehbare Zeit hoch bleiben, so dass der Konzern in diesem Bereich in den nächsten Jahren voll ausgelastet sein und auch Spielraum bei der Preisgestaltung haben dürfte. Weitere Impulsgeber könnten der nötige Ausbau sowie die erforderliche Modernisierung von Stromnetzen sein. Lob habe es auch für die kriselnde Windsparte gegeben, in der Siemens Energy die großen Probleme "anscheinend konsequent" angehen würde. Im Geschäftsjahr 2026 könnte laut Studie dann auch in diesem Bereich die Gewinnschwelle wieder erreicht werden.Mit den positiven Worten habe das Bankhaus Metzler die Coverage der Siemens Energy-Aktie neu aufgenommen. Das Kursziel laute 23,70 Euro, die Einstufung werde mit "buy" gestartet. Auf dem aktuellen Niveau würden die Experten somit ein sattes Potenzial von mehr als 70% sehen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Siemens Energy-Aktie: