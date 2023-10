Börsenplätze Siemens Energy-Aktie:



8,252 EUR +1,80% (30.10.2023, 09:10)



7,488 EUR +9,00% (27.10.2023)



DE000ENER6Y0



ENER6Y



ENR



Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) gehört zu den weltweit führenden Unternehmen der Energietechnologie. Das Unternehmen arbeitet gemeinsam mit seinen Kunden und Partnern an den Energiesystemen der Zukunft und unterstützt so den Übergang zu einer nachhaltigeren Welt. Mit seinem Portfolio an Produkten, Lösungen und Services deckt Siemens Energy nahezu die gesamte Energiewertschöpfungskette ab - von der Energieerzeugung über die Energieübertragung bis hin zur Speicherung. Zum Portfolio zählen konventionelle und erneuerbare Energietechnik, zum Beispiel Gas- und Dampfturbinen, mit Wasserstoff betriebene Hybridkraftwerke, Generatoren und Transformatoren.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) unter die Lupe.Die Berichte über milliardenschwere Bürgschaften des Bundes hätten bei Siemens Energy in der vergangenen Woche für einen massiven Kurssturz gesorgt. Am Montag lege die Aktie im frühen Handel allerdings zweistellig zu und könne sich damit zumindest etwas erholen. Aussagen von Aufsichtsratschef Joe Kaeser würden die Anleger beruhigen."Wenn man als Anleger "Staatshilfe" liest, dann ist Panik vorprogrammiert. Insbesondere in einem ohnehin schon hoch nervösen Markt", habe Kaeser der Welt am Sonntag gesagt. Dabei gehe es in den Gesprächen mit der Bundesregierung lediglich um Garantien, die für das weitere Wachstum von Siemens Energy wichtig seien. "Das Unternehmen benötigt erkennbar kein Geld vom Staat", habe Kaeser betont.Er habe aber auch eingeräumt, dass das Windgeschäft von Siemens Gamesa erhebliche Probleme habe. "Bei Wind ist die Situation sehr ernst. Die ganze Branche macht horrende Verluste", habe er gesagt. Das Problem sei, dass die junge Branche bislang noch nicht konsolidiert worden sei. "Wir haben damals mit dem Zusammenschluss mit der Gamesa versucht, die Konsolidierung zu starten." Doch die schlechte Integration und viele neue Produktankündigungen hätten den Erfolg verhindert und für eine besonders ernste Situation gesorgt. Für das Management gelte es nun, diese Probleme konzentriert und nachhaltig zu lösen.Vor dem Kapitalmarkttag am 21. November, wenn es neue Aussagen zur Strategie und zur Behebung der Probleme geben dürfte, sollten Anleger an der Seitenlinie bleiben, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 30.10.2023)