Börsenplätze Siemens Energy-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Siemens Energy-Aktie:

23,51 EUR +0,13% (17.05.2023, 09:26)



XETRA-Aktienkurs Siemens Energy-Aktie:

23,64 EUR +0,13% (17.05.2023, 09:10)



ISIN Siemens Energy-Aktie:

DE000ENER6Y0



WKN Siemens Energy-Aktie:

ENER6Y



Ticker-Symbol Siemens Energy-Aktie:

ENR



Kurzprofil Siemens Energy AG:



Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) gehört zu den weltweit führenden Unternehmen der Energietechnologie. Das Unternehmen arbeitet gemeinsam mit seinen Kunden und Partnern an den Energiesystemen der Zukunft und unterstützt so den Übergang zu einer nachhaltigeren Welt. Mit seinem Portfolio an Produkten, Lösungen und Services deckt Siemens Energy nahezu die gesamte Energiewertschöpfungskette ab - von der Energieerzeugung über die Energieübertragung bis hin zur Speicherung. Zum Portfolio zählen konventionelle und erneuerbare Energietechnik, zum Beispiel Gas- und Dampfturbinen, mit Wasserstoff betriebene Hybridkraftwerke, Generatoren und Transformatoren. (17.05.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) unter die Lupe.Den dritten Handelstag in Folge habe die Aktie von Siemens Energy am Dienstag deutlich zugelegt. Bereits am Freitag vor den am Montag vorgelegten Quartalszahlen habe der DAX-Titel angezogen und auch jetzt würden die Bullen am Drücker bleiben. Ursache für den anhaltenden Kursanstieg seien positive Stimmen von Seiten der Analysten.Siemens Energy habe am Montag auf Umsatzseite positiv überrascht, aber erneut rote Zahlen geschrieben. Während die Umsatzprognose erhöht worden sei, habe das Management für das Gesamtjahr auch einen größer als bislang erwarteten Verlust in Aussicht gestellt. Die Euphorie könne die zunächst jedoch offenbar nicht trüben.Die Aktie von Siemens Energy zeige weiter relative Stärke, die Hoffnung auf bessere Margen treibe an. Die Probleme seien aber klar ersichtlich. Das Windgeschäft, das für die Zukunft stehen solle, sei weiter unprofitabel und die Wende in der gesamten Branche sei noch immer in weiter Ferne. Für langfristig höhere Kurse bei Siemens Energy sei es allerdings wichtig, dass die Talsohle bei Gamesa wirklich durchschritten werde, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link