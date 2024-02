Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Siemens Energy-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Siemens Energy-Aktie:

13,795 EUR +3,10% (21.02.2024, 18:08)



XETRA-Aktienkurs Siemens Energy-Aktie:

13,88 EUR +3,35% (21.02.2024, 17:35)



ISIN Siemens Energy-Aktie:

DE000ENER6Y0



WKN Siemens Energy-Aktie:

ENER6Y



Ticker-Symbol Siemens Energy-Aktie:

ENR



Kurzprofil Siemens Energy AG:



Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) gehört zu den weltweit führenden Unternehmen der Energietechnologie. Das Unternehmen arbeitet gemeinsam mit seinen Kunden und Partnern an den Energiesystemen der Zukunft und unterstützt so den Übergang zu einer nachhaltigeren Welt. Mit seinem Portfolio an Produkten, Lösungen und Services deckt Siemens Energy nahezu die gesamte Energiewertschöpfungskette ab - von der Energieerzeugung über die Energieübertragung bis hin zur Speicherung. Zum Portfolio zählen konventionelle und erneuerbare Energietechnik, zum Beispiel Gas- und Dampfturbinen, mit Wasserstoff betriebene Hybridkraftwerke, Generatoren und Transformatoren. (21.02.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) unter die Lupe.Das Auf und Ab bei Siemens Energy gehe weiter. Nach dem deutlichen Minus am Dienstag führe die Aktie den DAX am heutigen Mittwoch mit einem Plus von rund drei Prozent wieder an. Vor der Hauptversammlung in der kommenden Woche gebe es derweil angesichts der schweren Krise bei Siemens Gamesa deutliche Vorwürfe gegen das Management.Die Fondsgesellschaft Deka Investment wolle den Vorstand nicht entlasten. "Wir stimmen gegen den gesamten Vorstand, da zum vierten Mal in Folge ein Jahresverlust ausgewiesen wurde", zitiere "Dow Jones News" aus der vorbereiteten Rede von Deka-Manager Ingo Speich. "Sofern das Geschäftsjahr 2024 wieder enttäuschend verläuft, werden wir gezwungen sein, weitreichendere Fragen gegenüber dem Vorstand zu stellen."Nach dem Milliarden-Desaster rund um Gamesa sei die Lage äußerst angespannt. "Das Vertrauen am Kapitalmarkt ist zerstört", so Speich. Siemens Energy habe sich in eine Position der Schwäche manövriert. Neben der verweigerten Entlastung wolle Deka auch gegen Vorratsbeschlüsse für eine weitere Kapitalerhöhung oder ein mögliches Aktienrückkaufprogramm stimmen.Das verlorene Vertrauen bleibe ein Problem für Siemens Energy. Da die hausgemachten Probleme bei Gamesa zudem noch immer nicht behoben seien, würden viele Fragezeichen bleiben. Eine nachhaltige Erholung scheine erst möglich, wenn sich dies ändere. DER AKTIONÄR bleibe an der Seitenlinie.Das Chance-Risiko-Verhältnis ist bei der Aktie nach wie vor nicht attraktiv, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" (Analyse vom 21.02.2024)