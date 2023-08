Mit Material von dpa-AFX



Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) gehört zu den weltweit führenden Unternehmen der Energietechnologie. Das Unternehmen arbeitet gemeinsam mit seinen Kunden und Partnern an den Energiesystemen der Zukunft und unterstützt so den Übergang zu einer nachhaltigeren Welt. Mit seinem Portfolio an Produkten, Lösungen und Services deckt Siemens Energy nahezu die gesamte Energiewertschöpfungskette ab - von der Energieerzeugung über die Energieübertragung bis hin zur Speicherung. Zum Portfolio zählen konventionelle und erneuerbare Energietechnik, zum Beispiel Gas- und Dampfturbinen, mit Wasserstoff betriebene Hybridkraftwerke, Generatoren und Transformatoren. (07.08.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nervös würden sich zum Wochenauftakt die Anleger von Siemens Energy präsentieren. Das Unternehmen habe am Morgen Zahlen vorgelegt. Händler hätten gelobt, dass nun endlich die Belastungen durch die Windkrafttochter Gamesa beziffert würden, allerdings seien die Prognosen des Energietechnikkonzerns ernüchternd.Anfangs sehr hohe Kursverluste hätten vorübergehend hohen Gewinnen nach Aussagen gewichen, wonach der Konzern keine Kapitalerhöhung plane. Zuletzt seien die Titel aber wieder um 3,5 Prozent abgerutscht.Der Ausblick von Siemens Energy sei als ernüchternd eingestuft worden. So gehe Siemens Energy wegen der massiven Probleme im Windgeschäft von einem Jahresverlust von mehreren Milliarden Euro aus.Auftrieb hätten am Vormittag letztlich Aussagen aus der Telefonkonferenz gegeben, wonach der Konzern keine Kapitalerhöhung plane. Das Geschäft abseits von Gamesa laufe außerdem gut und generiere Cash. So sei ohne Gamesa die Geschäftsentwicklung im dritten Geschäftsquartal gut verlaufen, habe Analyst Nicholas Green von Bernstein Research konstatiert.Wie nervös Anleger derzeit bei Siemens Energy seien, zeige der heutige Kursverlauf. Nach einem massiven Minus am Morgen seien die Papiere deutlich ins Plus gedreht, bevor sie zuletzt wieder kräftig unter Druck gestanden hätten.Die Aktie bleibt angeschlagen, Anleger warten bei Siemens Energy eine klare Trendwende ab, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.08.2023)