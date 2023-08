Anleger müssen sich auf neue 52-Wochen-Tiefs und damit ein weiteres Verkaufssignal einstellen und sollten die Siemens Energy-Aktie daher meiden, so Max Gross von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.08.2023)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Siemens Energy-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Siemens Energy-Aktie:

14,14 EUR -2,28% (09.08.2023, 14:10)



XETRA-Aktienkurs Siemens Energy-Aktie:

14,14 EUR -1,70% (09.08.2023, 13:56)



ISIN Siemens Energy-Aktie:

DE000ENER6Y0



WKN Siemens Energy-Aktie:

ENER6Y



Ticker-Symbol Siemens Energy-Aktie:

ENR



Kurzprofil Siemens Energy AG:



Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) gehört zu den weltweit führenden Unternehmen der Energietechnologie. Das Unternehmen arbeitet gemeinsam mit seinen Kunden und Partnern an den Energiesystemen der Zukunft und unterstützt so den Übergang zu einer nachhaltigeren Welt. Mit seinem Portfolio an Produkten, Lösungen und Services deckt Siemens Energy nahezu die gesamte Energiewertschöpfungskette ab - von der Energieerzeugung über die Energieübertragung bis hin zur Speicherung. Zum Portfolio zählen konventionelle und erneuerbare Energietechnik, zum Beispiel Gas- und Dampfturbinen, mit Wasserstoff betriebene Hybridkraftwerke, Generatoren und Transformatoren. (09.08.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Max Gross vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) unter die Lupe.Für die ausgegliederte Energie- und Kraftwerkssparte von Industrieikone Siemens laufe es weiter schlecht. Im abgelaufenen Quartal habe das Unternehmen wegen anhaltender Probleme im Windgeschäft einen Milliardenverlust erlitten. Zu allem Überfluss habe die Jahresprognose erneut gesenkt werden müssen. Auf fundamentalen Rückenwind dürfe die Aktie daher auch weiterhin nicht hoffen.Die anhaltende Serie an Enttäuschungen habe im Chartbild tiefe Spuren hinterlassen. Seit dem Jahreswechsel hätten die Papiere 19 Prozent an Wert eingebüßt und die Aufwärtstrendlinie des im Oktober vergangenen Jahres gestarteten Bullentrends aufgegeben.Die zwischenzeitliche Erholung nach dem Winddebakel im Juni sei inzwischen fast vollständig verkauft worden. Um einen selbst kurzfristigen Aufwärtstrend habe es sich dabei ohnehin nicht gehandelt, wie der Blick auf den Trendstärkeindikator MACD beweise, der in den vergangenen Wochen kontinuierlich mit negativem Vorzeichen und damit einen intakten Abwärtstrend anzeigend notiert habe. Falle dieser nun wieder unter die Signallinie, drohe neues Ungemach.Anzeichen für einen wenigstens temporären Rebound gebe es kaum. Zwar zeige der Relative-Stärke-Indikator mit 27 Punkten einen leicht, aber eben noch nicht extrem überverkauften Zustand der Aktie an. Mit Blick auf die Bollinger Bänder notiere Siemens Energy außerdem innerhalb der Bandbreite; da habe der Kurseinbruch nach der Prognosesenkung im Juni noch höhere Chancen auf einen raschen Rebound geboten.Desolat sei auch der Zustand des MACD, der Tief im negativen Bereich notiere und damit einen äußerst starken Abwärtstrend anzeige. Von einem Sprung über die Signallinie sei der Trendstärkeindikator gleichzeitig meilenweit entfernt und damit auch nachhaltige Entspannung in der Aktie.Zum schlechten Gesamteindruck sowohl im Tages- als auch im Wochenchart passe, dass die Aktie in den vergangenen Tagen trotz der bereits großen Kursverluste erneut auf hohes Verkaufsinteresse gestoßen sei.In der technisch angeschlagenen Aktie von Siemens Energy gebe es nur wenige Anhaltspunkte für eine Trendwende, dafür aber viele Indizien für ein Anhalten der Talfahrt.