Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) ist weltweit nahezu entlang der gesamten Energie-Wertschöpfungskette tätig. Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 91.000 Mitarbeiter (Stand: 31. März 2020). Zu seinen Produkten zählen Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren, Transformatoren und Kompressoren. Mit einem Anteil von 67 Prozent an Siemens Gamesa Renewable Energy gehört Siemens Energy zu den weltweiten Marktführern im Bereich der erneuerbaren Energien. (15.07.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) unter die Lupe.Während sich der Gesamtmarkt am Freitag vom jüngsten Rücksetzer erhole, verliere die Siemens Energy-Aktie einmal mehr an Boden. Noch immer könne sich der MDAX-Titel nicht nachhaltig von den Rekordtiefs von Anfang Juli lösen. Die Citigroup mache sich nun auch noch Sorgen wegen der geplanten Übernahme von Siemens Gamesa.Für 18,05 Euro je Aktie wolle Siemens Energy die Windkrafttochter komplett übernehmen, um die Probleme der vergangenen Monate endlich in den Griff zu bekommen. Citi-Analyst Vivek Midha rechne damit, dass die Übernahme zu diesen Bedingungen zustande komme. Das Problem sei, dass für die Finanzierung eine höhere Schuldenaufnahme nötig sei als gedacht, so Midha, der Siemens Energy wieder neu in die Bewertung aufgenommen habe. Sorgen um die Bilanz seien unter den aktuellen Marktbedingungen deshalb durchaus ein Thema. Der Experte blicke zwar konstruktiv auf Siemens Energy. Um noch positiver zu werden, brauche es allerdings auch mehr Belege für eine Stabilisierung von Siemens Gamesa. Die Einstufung laute deshalb "neutral" mit Kursziel 16 Euro.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Siemens Energy-Aktie: