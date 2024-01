Börsenplätze Siemens Energy-Aktie:



Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) gehört zu den weltweit führenden Unternehmen der Energietechnologie. Das Unternehmen arbeitet gemeinsam mit seinen Kunden und Partnern an den Energiesystemen der Zukunft und unterstützt so den Übergang zu einer nachhaltigeren Welt. Mit seinem Portfolio an Produkten, Lösungen und Services deckt Siemens Energy nahezu die gesamte Energiewertschöpfungskette ab - von der Energieerzeugung über die Energieübertragung bis hin zur Speicherung. Zum Portfolio zählen konventionelle und erneuerbare Energietechnik, zum Beispiel Gas- und Dampfturbinen, mit Wasserstoff betriebene Hybridkraftwerke, Generatoren und Transformatoren. (24.01.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Mit überraschend starken vorläufigen Zahlen zum ersten Quartal des Geschäftsjahres 2023/24 habe Siemens Energy am Dienstagabend für Aufsehen gesorgt. Die Aktie lege im frühen Handel rund acht Prozent zu und klettere damit auf den höchsten Stand seit September vergangenen Jahres. Auch die ersten Experten hätten sich bereits geäußert.Angesichts von Projektverschiebungen im Jahresverlauf und einer anhaltend positiven Marktdynamik in den Bereichen Gas Services, Grid Technologies und Transformation of Industry habe der Konzern besser abgeschnitten als vom Markt erwartet. Der Umsatz habe um 12,6 Prozent zugelegt und damit deutlich stärker als erwartet. Das Ergebnis vor Sondereffekten habe bei plus 208 Millionen Euro gelegen, Experten hätten einen Verlust erwartet. Allerdings laufe es bei der Problemtochter Gamesa weiterhin weniger gut. Vor allem der Auftragseingang habe hier enttäuscht, zudem würden die Zahlen rot bleiben.J.P. Morgan-Analyst Akash Gupta habe den Start in das neue Geschäftsjahr als gut und über den Erwartungen bezeichnet. Allerdings würde die lediglich bestätigte Prognose bereits darauf hindeuten, dass die starke Entwicklung auf die Saisonalität des Geschäfts zurückzuführen sei. Er habe deshalb sein Kursziel auf 9,90 Euro und die Einstufung auf "underweight" bestätigt.Die Aktie reagiere mit einem deutlichen Kurssprung auf die vorläufigen Zahlen und generiere charttechnisch mit dem Mehrmonatshoch ein Kaufsignal. Allerdings würden gerade wegen Gamesa viele Risiken bleiben. Es gibt weiterhin attraktivere Aktien an der Börse, so Maximilian Völkl. (Analyse vom 24.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link