11,19 EUR +6,32% (14.12.2023, 16:57)



11,185 EUR +8,80% (14.12.2023, 16:42)



DE000ENER6Y0



ENER6Y



ENR



Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) gehört zu den weltweit führenden Unternehmen der Energietechnologie. Das Unternehmen arbeitet gemeinsam mit seinen Kunden und Partnern an den Energiesystemen der Zukunft und unterstützt so den Übergang zu einer nachhaltigeren Welt. Mit seinem Portfolio an Produkten, Lösungen und Services deckt Siemens Energy nahezu die gesamte Energiewertschöpfungskette ab - von der Energieerzeugung über die Energieübertragung bis hin zur Speicherung. Zum Portfolio zählen konventionelle und erneuerbare Energietechnik, zum Beispiel Gas- und Dampfturbinen, mit Wasserstoff betriebene Hybridkraftwerke, Generatoren und Transformatoren. (14.12.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) unter die Lupe.Die Hoffnung auf sinkende Zinsen treibe am Donnerstag vor allem die Verlierer der vergangenen Monate nach oben. Zu den Top-Gewinnern im DAX zähle entsprechend auch Siemens Energy mit einem Plus von knapp zehn Prozent. Dabei gebe es schlechte Nachrichten rund um die Milliardenbürgschaften des Bundes.Laut einem Bericht der "WirtschaftsWoche" müsse Siemens Energy hohe Gebühren für die Garantien zahlen. Insidern zufolge verlange der Bund 120 Basispunkte des Garantievolumens, für das gebürgt werde. Banken hätten demnach bisher lediglich knapp 40 Basispunkte in Rechnung gestellt, künftig seien es hier 65 Basispunkte. Über die nächsten drei Jahre könnten auf Siemens Energy deshalb für die Staatsgarantien Zahlungen in Höhe von rund 500 Millionen Euro zukommen.Siemens Energy habe den Bericht auf Nachfrage der Agentur" Dow Jones Newswires" nicht kommentiert. "Die Rückgarantien der Regierung sind für uns nicht als Dauerlösung gedacht, sondern eher temporärer Natur", habe ein Sprecher nur gesagt. Zuletzt habe CEO Christian Bruch auf der Bilanzpressekonferenz von einem Zeitraum von "unter zwei Jahren" gesprochen.Die hohen Zahlungen an den Bund seien nicht gerade positiv für Siemens Energy. Überlagert werde dies am Donnerstag aber von der Hoffnung auf sinkende Zinsen. Das spiele der gesamten Green-Tech-Branche in die Karten, gerade die margenschwachen Turbinenbauer wie Gamesa könnten profitieren. Mit dem heutigen Kursgewinn mache die Aktie allerdings lediglich die Verluste im bisherigen Wochenverlauf wett. An den grundsätzlichen Risiken habe sich nichts geändert. Es ist weiter Vorsicht geboten, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär".(Analyse vom 14.12.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link