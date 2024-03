Börsenplätze Siemens Energy-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Siemens Energy-Aktie:

16,315 EUR +3,85% (22.03.2024, 12:47)



XETRA-Aktienkurs Siemens Energy-Aktie:

16,30 EUR +2,81% (22.03.2024, 12:31)



ISIN Siemens Energy-Aktie:

DE000ENER6Y0



WKN Siemens Energy-Aktie:

ENER6Y



Ticker-Symbol Siemens Energy-Aktie:

ENR



Kurzprofil Siemens Energy AG:



Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) gehört zu den weltweit führenden Unternehmen der Energietechnologie. Das Unternehmen arbeitet gemeinsam mit seinen Kunden und Partnern an den Energiesystemen der Zukunft und unterstützt so den Übergang zu einer nachhaltigeren Welt. Mit seinem Portfolio an Produkten, Lösungen und Services deckt Siemens Energy nahezu die gesamte Energiewertschöpfungskette ab - von der Energieerzeugung über die Energieübertragung bis hin zur Speicherung. Zum Portfolio zählen konventionelle und erneuerbare Energietechnik, zum Beispiel Gas- und Dampfturbinen, mit Wasserstoff betriebene Hybridkraftwerke, Generatoren und Transformatoren. (22.03.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) unter die Lupe.Eine starke Handelswoche liege hinter der Siemens Energy-Aktie. Mit dem Ausbruch über den markanten Widerstandsbereich bei etwa 14,50 Euro habe der DAX-Titel ein Kaufsignal generiert. Zudem profitiere die Gamesa-Mutter von der allgemein guten Stimmung bei Wind-Titeln. Am Freitag lege die Aktie erneut zu.Bereits am Donnerstag sei Siemens Energy die stärkste Aktie im DAX gewesen. Ein Großauftrag von RWE für Onshore-Turbinen an Nordex habe der gesamten Branche Rückenwind verliehen. Mit einem Plus von mehr als zwei Prozent springe die Siemens Energy-Aktie vor dem Wochenende nun sogar über die 16-Euro-Marke.Nach der FED-Sitzung am Mittwoch habe die Hoffnung auf Zinssenkungen bereits im Juni wieder deutlich zugenommen. Das komme den traditionell margenschwachen Turbinenbauern entgegen. Hohe Zinsen und Rohstoffkosten hätten die Profitabilität zusätzlich belastet, zudem würden die in der Zukunft liegenden Gewinne stärker diskontiert.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link