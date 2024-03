Börsenplätze Siemens Energy-Aktie:



Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) gehört zu den weltweit führenden Unternehmen der Energietechnologie. Das Unternehmen arbeitet gemeinsam mit seinen Kunden und Partnern an den Energiesystemen der Zukunft und unterstützt so den Übergang zu einer nachhaltigeren Welt. Mit seinem Portfolio an Produkten, Lösungen und Services deckt Siemens Energy nahezu die gesamte Energiewertschöpfungskette ab - von der Energieerzeugung über die Energieübertragung bis hin zur Speicherung. Zum Portfolio zählen konventionelle und erneuerbare Energietechnik, zum Beispiel Gas- und Dampfturbinen, mit Wasserstoff betriebene Hybridkraftwerke, Generatoren und Transformatoren. (14.03.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Mit einem deutlichen Kursgewinn von knapp vier Prozent zähle die Aktie von Siemens Energy am Donnerstag zu den stärksten Werten im DAX . Die allgemein gute Stimmung für Green-Tech-Aktien und eine Kurszielanhebung von Goldman Sachs würden antreiben. Die Aktie notiere am wichtigen Widerstandsbereich rund um 14,50 Euro.Da die Kapitalkosten niedriger seien, habe er seine Prognosen für den Energietechnikkonzern angepasst, so Goldman-Analyst, Ajay Patel. Er schraube das Kursziel von 20,00 auf 21,50 Euro nach oben und habe angesichts eines Potenzials von rund 50 Prozent sein "buy"-Votum bestätigt.Generell sei die Stimmung am Markt für Green-Tech-Aktien am Donnerstag aber gut. Durch das Übernahmeangebot des Finanzinvestors KKR für den Wind- und Solarparkbetreiber Encavis sei der Blick vieler Investoren wieder auf die grüne Branche gelenkt worden. Nach den hohen Kursverlusten in den vergangenen Monaten erscheinen die Bewertungen nun offenbar auch für institutionelle Investoren wieder attraktiv genug, um sich in dem Bereich wieder umzusehen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". Das habe auf breiter Front neue Käufer angelockt.Seit Wochen pendele die Siemens Energy-Aktie seitwärts. Dank der neuen Euphorie bei grünen Aktien könnte der Ausbruch nun gelingen. Goldman zeige sich sehr optimistisch. Anleger sollten aber nach wie vor bedenken, dass die Probleme bei der kriselnden Windtochter Gamesa ( ISIN ES0143416115 WKN A0B5Z8 ) noch immer nicht behoben seien. Hier könne durchaus weiteres Ungemach drohen. "Der Aktionär" bevorzugt deshalb weiterhin andere Werte mit einem besseren Chance-Risiko-Verhältnis, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link