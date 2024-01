Börsenplätze Siemens Energy-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Siemens Energy-Aktie:

13,365 EUR -0,93% (25.01.2024, 14:22)



XETRA-Aktienkurs Siemens Energy-Aktie:

13,275 EUR -2,14% (25.01.2024, 14:08)



ISIN Siemens Energy-Aktie:

DE000ENER6Y0



WKN Siemens Energy-Aktie:

ENER6Y



Ticker-Symbol Siemens Energy-Aktie:

ENR



Kurzprofil Siemens Energy AG:



Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) gehört zu den weltweit führenden Unternehmen der Energietechnologie. Das Unternehmen arbeitet gemeinsam mit seinen Kunden und Partnern an den Energiesystemen der Zukunft und unterstützt so den Übergang zu einer nachhaltigeren Welt. Mit seinem Portfolio an Produkten, Lösungen und Services deckt Siemens Energy nahezu die gesamte Energiewertschöpfungskette ab - von der Energieerzeugung über die Energieübertragung bis hin zur Speicherung. Zum Portfolio zählen konventionelle und erneuerbare Energietechnik, zum Beispiel Gas- und Dampfturbinen, mit Wasserstoff betriebene Hybridkraftwerke, Generatoren und Transformatoren. (25.01.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) unter die Lupe.Mit den überraschend guten Quartalszahlen habe der DAX-Konzern diese Woche neue Käufer angelockt. Nach dem deutlichen Kurssprung um neun Prozent habe sich das Chartbild aufgehellt. Allerdings gebe es auch Zweifel an der Nachhaltigkeit der starken Entwicklung. Am Donnerstag notiere die Siemens Energy-Aktie im Minus, dabei habe die Deutsche Bank das Ziel erhöht.Das Zahlenwerk von Siemens Energy sei stark ausgefallen, so Analyst Gael de-Bray. Er sehe dies als Zeichen, dass die Probleme im Windenergiebereich bei der Tochter Gamesa angegangen würden. Im Mai dürfte seiner Meinung nach der Ausblick erhöht werden. De-Bray habe das Kursziel von 12 auf 14 Euro angehoben, das Rating laute weiterhin "Hold".Anleger sollten angesichts der Studie aber nicht zu sehr in Euphorie verfallen. Es erscheine fraglich, ob die starken Zahlen wirklich zu einer Prognoseanhebung führen würden. Unterjährige Verschiebungen von Umsätzen seien mitverantwortlich für die gute Entwicklung gewesen - das könnte sich im Jahresverlauf ausgleichen. Zudem schreibe Gamesa weiter rote Zahlen, vor einer schnellen Trendwende im Windgeschäft stehe somit ebenfalls zumindest ein dickes Fragezeichen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link