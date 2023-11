Mit Material von dpa-AFX



9,922 EUR +4,77% (13.11.2023, 14:17)



9,88 EUR +5,22% (13.11.2023, 14:02)



DE000ENER6Y0



ENER6Y



ENR



Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) gehört zu den weltweit führenden Unternehmen der Energietechnologie. Das Unternehmen arbeitet gemeinsam mit seinen Kunden und Partnern an den Energiesystemen der Zukunft und unterstützt so den Übergang zu einer nachhaltigeren Welt. Mit seinem Portfolio an Produkten, Lösungen und Services deckt Siemens Energy nahezu die gesamte Energiewertschöpfungskette ab - von der Energieerzeugung über die Energieübertragung bis hin zur Speicherung. Zum Portfolio zählen konventionelle und erneuerbare Energietechnik, zum Beispiel Gas- und Dampfturbinen, mit Wasserstoff betriebene Hybridkraftwerke, Generatoren und Transformatoren. (13.11.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) unter die Lupe.Im Ringen um Staatsgarantien für den kriselnden Energietechnikkonzern Siemens Energy seien die Einzelheiten offenbar geklärt. Die Einigung solle am Mittwoch bei der Bilanzvorlage des Unternehmens verkündet werden, berichte das Handelsblatt am Montag unter Berufung auf Finanz- und Verhandlungskreise. Die Aktie klettere an der DAX-Spitze um rund fünf Prozent.Laut Finanzkreisen solle Siemens Energy Garantien für Großprojekte in Höhe von 15 Milliarden Euro bekommen, heiße es im Handelsblatt. Die Banken, die an den Verhandlungen beteiligt gewesen seien, sollten demzufolge davon zwölf Milliarden Euro tragen. Hierfür wiederum gebe der Bund laut aktuellem Verhandlungsstand Rückgarantien in Höhe von 7,5 Milliarden Euro. Für die bis zur Gesamtsumme verbliebenen drei Milliarden Euro sei ebenfalls eine Lösung gefunden worden.Siemens solle laut Finanzkreisen indirekt bei den Garantien einbezogen werden, wie die Zeitung weiter schreibe. Die Ex-Mutter kaufe Siemens Energy zum einen für mehr als zwei Milliarden Euro ein 18-Prozent-Paket an einem gemeinsamen Unternehmen in Indien ab. Das verschaffe Siemens Energy bilanziell Luft. Über dieses Geschäft sei bereits länger spekuliert worden.Ein weiteres Fünf-Prozent-Paket an der Gesellschaft in Indien solle als Pfand für die Garantien dienen. Dies gelte auch für Markenrechtszahlungen, die Siemens Energy jährlich in Höhe von 250 Millionen Euro überweise. Diese sollten den Informationen zufolge als eine Art Pfand gestundet werden. Dafür zahle Siemens Energy Zinsen an Siemens.An der Börse komme die nahende Lösung gut an. Doch der Sprung über den Widerstandsbereich bei rund 10 Euro lasse weiter auf sich warten. Vor dem Kapitalmarkttag am 21. November würden ohnehin noch viele Fragen offen bleiben.Anleger warten angesichts der großen Risiken vorerst weiter ab, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.11.2023)