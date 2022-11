Börsenplätze Siemens Energy-Aktie:



15,51 EUR +1,94% (23.11.2022, 17:43)



15,52 EUR +2,88% (23.11.2022, 17:28)



DE000ENER6Y0



ENER6Y



ENR



Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) ist weltweit nahezu entlang der gesamten Energie-Wertschöpfungskette tätig. Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 91.000 Mitarbeiter (Stand: 31. März 2020). Zu seinen Produkten zählen Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren, Transformatoren und Kompressoren. Mit einem Anteil von 67 Prozent an Siemens Gamesa Renewable Energy gehört Siemens Energy zu den weltweiten Marktführern im Bereich der erneuerbaren Energien. (23.11.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marco Schmidberger vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) unter die Lupe.Seit dem Rekordtief Mitte Oktober habe die Siemens Energy-Aktie mit einem Plus von über 50% bereits deutlich zugelegt. Auch am Mittwoch setze sich die Erholung infolge einer positiven Analystenstudie fort.UBS-Analystin Supriya Subramanian sei in einer aktuellen Studie bei ihrem Kursziel von 25 Euro geblieben und habe die Kaufempfehlung bestätigt. Grund für ihren Optimismus seien die geplanten Änderungen der Organisationsstruktur und die im kommenden Jahr anstehende Komplettübernahme von Siemens Gamesa. Zuletzt habe Siemens Energy-Chef Christian Bruch den Posten als Verwaltungsratschef bei der spanischen Windkrafttochter übernommen. Dadurch werde die Unternehmensstruktur des deutschen Energietechnikkonzers transparenter. Zudem sei bei einem Blick auf den Wert aller Einzelteile bei Siemens Energy und Gamesa entweder das Gas & Power-Geschäft viel zu niedrig, ja praktisch mit null bewertet, oder das Geschäft der Tochter. Da Subramanian mit einem Turnaround der Profitabilität der Spanier rechne, halte sie beides für nicht gerechtfertigt.Wichtig für die weitere Entwicklung der Siemens Energy-Aktie sei, dass die Trendwende bei Siemens Gamesa gelinge. Komme die wichtige Windtochter in die Spur, seien deutlich höhere Kurse drin. Charttechnisch nähere sich die Siemens Energy-Aktie nun wieder der 200-Tage-Linie bei 15,99 Euro. Ein Sprung über diese Marke würde ein Kaufsignal darstellen, so Marco Schmidberger vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.11.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link