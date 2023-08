Börsenplätze Siemens Energy-Aktie:



Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) gehört zu den weltweit führenden Unternehmen der Energietechnologie. Das Unternehmen arbeitet gemeinsam mit seinen Kunden und Partnern an den Energiesystemen der Zukunft und unterstützt so den Übergang zu einer nachhaltigeren Welt. Mit seinem Portfolio an Produkten, Lösungen und Services deckt Siemens Energy nahezu die gesamte Energiewertschöpfungskette ab - von der Energieerzeugung über die Energieübertragung bis hin zur Speicherung. Zum Portfolio zählen konventionelle und erneuerbare Energietechnik, zum Beispiel Gas- und Dampfturbinen, mit Wasserstoff betriebene Hybridkraftwerke, Generatoren und Transformatoren. (30.08.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Eine heftige Wertberichtigung des dänischen Offshore-Windpark-Betreibers Ørsted ( ISIN DK0060094928 WKN A0NBLH ) nehme am Mittwoch zahlreiche Werte aus der Windbranche in Sippenhaft. Auch Siemens Energy verliere mit mehr als 3 Prozent erneut deutlich an Boden, nachdem die krisengebeutelte Tochter Siemens Gamesa bereits zuletzt kräftige Sorgenfalten ausgelöst habe.Als Gründe für die Wertberichtigungen nenne Ørsted gestiegene Zinsen, ausbleibende Tax Credits in den USA und Lieferkettenprobleme. Die Verzögerungen bei Projekten dürften auch die Turbinenbauer wie Siemens Gamesa belasten. Gerade im Offshore-Bereich sei Gamesa stark positioniert und setze hier langfristig auf starkes Wachstum.Nun würden aber die Zweifel wachsen, dass große Offshore-Projekte im aktuellen Zinsumfeld überhaupt gewinnträchtig seien. Im ohnehin hart umkämpften Preisumfeld seien die Margen angesichts der gestiegenen Zinsen für Entwickler und Betreiber noch schwächer - was der Branchenriese Ørsted offenbar unterschätzt habe. Offen sei, in wie weit sich das nun tatsächlich auf die Auftragsbücher der Turbinenbauer auswirke, doch die negative Marktreaktion zeige, dass die Zweifel wieder zunähmen.Finger weg!, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" zur Siemens Energy-Aktie. (Analyse vom 30.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link