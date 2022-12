XETRA-Aktienkurs Siemens-Aktie:

128,12 EUR +0,47% (16.12.2022, 09:37)



ISIN Siemens-Aktie:

DE0007236101



WKN Siemens-Aktie:

723610



Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SIE



NASDAQ OTC-Symbol Siemens-Aktie:

SMAWF



Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten intelligente Infrastruktur bei Gebäuden und dezentralen Energiesystemen sowie Automatisierung und Digitalisierung in der Prozess- und Fertigungsindustrie.



Siemens verbindet die physische und digitale Welt - mit dem Anspruch, daraus einen Nutzen für Kunden und Gesellschaft zu erzielen. Durch Mobility, einem der führenden Anbieter intelligenter Mobilitätslösungen für den Schienen- und Straßenverkehr, gestaltet Siemens außerdem den Weltmarkt für den Personen- und Güterverkehr mit. Über die Mehrheitsbeteiligung an dem börsennotierten Unternehmen Siemens Healthineers gehört Siemens zudem zu den weltweit führenden Anbietern von Medizintechnik und digitalen Gesundheitsservices. Darüber hinaus hält Siemens eine Minderheitsbeteiligung an der seit dem 28. September 2020 börsengelisteten Siemens Energy, einem der weltweit führenden Unternehmen in der Energieübertragung und -erzeugung.



Im Geschäftsjahr 2021, das am 30. September 2021 endete, erzielte der Siemens-Konzern einen Umsatz von 62,3 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,7 Milliarden Euro. Zum 30.09.2021 hatte das Unternehmen weltweit rund 303.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com. (16.12.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Siemens: Ende der Erholungs-Rally? - ChartanalyseNach der starken Erholung in der ersten November-Hälfte (+19,8%) ist die Siemens-Aktie (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) in eine vierwöchige Seitwärtsbewegung übergegangen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Zwar seien die Kurse am Dienstag im Intraday-Verlauf mit 137,04 EUR noch auf ein neues Dezember-Hoch und den höchsten Stand seit Mitte März gestiegen, seien jedoch zum Schlusskurs (134,86 EUR) wieder ein gutes Stück zurückgekommen. Nachdem die kleine Tagesumkehr bereits zur Wochenmitte (-1,4%) für Verluste gesorgt habe, habe sich der Rücksetzer gestern deutlich ausgeweitet. Dabei seien die Notierungen aus der Seitwärts-Range nach unten herausgefallen und hätten in einer schwachen Sitzung 4,1% auf 127,52 EUR abgegeben.Ausblick: Die Doppelunterstützung, die sich aus der oberen Begrenzung der Kurslücke vom 17. November und dem Mai-Top zusammensetze, habe gestern den ersten Belastungstest bestanden. Der Aufwärtstrend im vierten Quartal sei durch den Rückfall allerdings fürs Erste beendet worden.Das Long-Szenario: Um an die vorherige Erholung anzuknüpfen, müssten die Notierungen zunächst - über die 130er Marke und das gestrige Tageshoch (132,12 EUR) hinweg - bis auf 133,02 EUR steigen. Nach einem Gap-Close wäre dann der Sprung über das Oktober-Tief aus dem Vorjahr bei 133,70 EUR und die Volumenspitze zwischen 134,50 EUR und 135,00 EUR notwendig, um anschließend einen erneuten Anstieg bis zum aktuellen Dezember-Hoch bei 137,04 EUR möglich zu machen. Gelinge dort der Break, sollte zur Bestätigung auch das März-Top bei 138,08 EUR per Tagesschluss überboten werden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Siemens-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:127,16 EUR -0,55% (16.12.2022, 09:52)