XETRA-Aktienkurs Siemens-Aktie:

148,66 EUR +0,11% (16.02.2023, 11:30)



ISIN Siemens-Aktie:

DE0007236101



WKN Siemens-Aktie:

723610



Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SIE



NASDAQ OTC-Symbol Siemens-Aktie:

SMAWF



Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein Technologieunternehmen mit Fokus auf die Felder Industrie, Infrastruktur, Mobilität und Gesundheit. Ressourceneffiziente Fabriken, widerstandsfähige Lieferketten, intelligente Gebäude und Stromnetze, emissionsarme und komfortable Züge und eine fortschrittliche Gesundheitsversorgung - das Unternehmen unterstützt seine Kunden mit Technologien, die ihnen konkreten Nutzen bieten. Durch die Kombination der realen und der digitalen Welten befähigt Siemens seine Kunden, ihre Industrien und Märkte zu transformieren und verbessert damit den Alltag für Milliarden von Menschen.



Siemens ist mehrheitlicher Eigentümer des börsennotierten Unternehmens Siemens Healthineers - einem weltweit führenden Anbieter von Medizintechnik, der die Zukunft der Gesundheitsversorgung gestaltet. Darüber hinaus hält Siemens eine Minderheitsbeteiligung an der börsengelisteten Siemens Energy, einem der weltweit führenden Unternehmen in der Energieübertragung und -erzeugung.



Im Geschäftsjahr 2022, das am 30. September 2022 endete, erzielte der Siemens-Konzern einen Umsatz von 72,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 4,4 Milliarden Euro. Zum 30.09.2022 hatte das Unternehmen weltweit rund 311.000 Beschäftigte. Weitere Informationen im Internet unter www.siemens.com. (16.02.2023/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Siemens: Digitalgeschäfte laufen besser als erwartet - AktienanalyseDer Technologiekonzern Siemens (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) ist mit viel Schwung in sein neues Geschäftsjahr gestartet, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Der Umsatz sei im ersten Quartal um zehn Prozent auf knapp 18,1 Mrd. Euro geklettert. Das vergleichbare Wachstum habe bei acht Prozent gelegen. Das Ergebnis der Industriegeschäfte habe um neun Prozent auf knapp 2,7 Mrd. Euro zugenommen. Analysten hätten dagegen im Schnitt nur mit 2,1 Mrd. Euro gerechnet. Vor allem die Digitalgeschäfte würden besser als erwartet laufen. Die Schwächen in der Zugsparte sowie bei der Medizintechniktochter Siemens Healthineers hätten damit mehr als ausgeglichen werden können.Für das Gesamtjahr werde der DAX-Konzern daher optimistischer: Der Umsatz solle 2022/23 auf vergleichbarer Basis jetzt um sieben bis zehn Prozent zulegen. Die Spanne sei damit an beiden Enden um je einen Prozentpunkt erhöht worden. Beim Gewinn je Aktie vor bestimmten Kaufpreiseffekten solle ebenfalls mehr herausspringen als bisher gedacht. Siemens stelle hier nun einen Wert zwischen 8,90 Euro und 9,40 Euro in Aussicht. Zuvor seien 8,70 bis 9,20 Euro erwartet worden. Die Erhöhung der Prognose sei Konzernchef Roland Busch zufolge auch mit Blick auf den Rekordauftragsbestand von 102 Mrd. Euro erfolgt.Entsprechend positiv sei das Echo der Analysten ausgefallen: Die Ergebnisse seien hervorragend gewesen, habe etwa Andrew Wilson von der US-Bank JPMorgan geschrieben. Der angehobene Ausblick finde zudem die richtige Balance, was Versprechen und Vorsicht betreffe. Er habe seine Gewinnschätzungen je Aktie für 2023 und 2024 erhöht - und sehe die Aktie nun bei 182 (zuvor: 156) Euro fair bewertet. Aktuell koste sie 149,24 Euro. (Ausgabe 06/2023)Börsenplätze Siemens-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:148,62 EUR -0,28% (16.02.2023, 11:44)