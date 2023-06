Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:

157,68 EUR -0,83% (05.06.2023, 16:21)



XETRA-Aktienkurs Siemens-Aktie:

158,40 EUR -0,55% (26.01.2023, 16:07)



ISIN Siemens-Aktie:

DE0007236101



WKN Siemens-Aktie:

723610



Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SIE



NASDAQ OTC-Symbol Siemens-Aktie:

SMAWF



Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein Technologieunternehmen mit Fokus auf die Felder Industrie, Infrastruktur, Mobilität und Gesundheit. Ressourceneffiziente Fabriken, widerstandsfähige Lieferketten, intelligente Gebäude und Stromnetze, emissionsarme und komfortable Züge und eine fortschrittliche Gesundheitsversorgung - das Unternehmen unterstützt seine Kunden mit Technologien, die ihnen konkreten Nutzen bieten. Durch die Kombination der realen und der digitalen Welten befähigt Siemens seine Kunden, ihre Industrien und Märkte zu transformieren und verbessert damit den Alltag für Milliarden von Menschen.



Siemens ist mehrheitlicher Eigentümer des börsennotierten Unternehmens Siemens Healthineers - einem weltweit führenden Anbieter von Medizintechnik, der die Zukunft der Gesundheitsversorgung gestaltet. Darüber hinaus hält Siemens eine Minderheitsbeteiligung an der börsengelisteten Siemens Energy, einem der weltweit führenden Unternehmen in der Energieübertragung und -erzeugung.



Im Geschäftsjahr 2022, das am 30. September 2022 endete, erzielte der Siemens-Konzern einen Umsatz von 72,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 4,4 Milliarden Euro. Zum 30.09.2022 hatte das Unternehmen weltweit rund 311.000 Beschäftigte. Weitere Informationen im Internet unter www.siemens.com. (05.06.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von "Der Aktionär":David Schenk vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Seit den positiven Quartalszahlen im Mai würden für Siemens-Anleger Kurse jenseits des Allzeithochs in greifbare Nähe rücken. Die Aktie des Mischkonzerns aus München notiere jetzt an einer wichtigen Marke, die für die weitere Entwicklung von hoher Bedeutung sei. Hoffnung auf weitere Hochs mache dabei ein Aufwärtskanal und ein Indikator.Mit dem Kurssprung über die Horizontale bei 152,36 Euro im Mai im Zuge glänzender Zahlen stehe Siemens an einer wichtigen Schwelle. So notiere die Aktie in der Nähe des ehemaligen Allzeithochs bei 158 Euro, welches der Kurs derzeit als Support teste. Sollte dies gelingen, stehe einer weiteren Aufwärtsbewegung nichts mehr im Weg.Hoffnung auf weiter steigende Kurse mache dabei, dass Siemens im Mai sowohl die Unterseite des seit September 2022 gültigen Trendkanals als auch den Support bei 152,36 Euro erfolgreich getestet habe. Ebenfalls positiv zu bewerten sei der Supertrend-Indikator, der weiterhin grünes Licht gebe.Sollte Siemens es schaffen, das Allzeithoch bei 158 Euro nachhaltig hinter sich zu lassen, könne die Aktie relativ zügig in Richtung der 127%-Fibonacci-Erweiterungslinie bei 175,08 Euro steigen. Meistere der Kurs auch diesen Sprung, sei der Weg bis zur 161%-Fibonacci-Erweiterungslinie bei 196,68 Euro frei, was einem Potenzial von etwa 23 Prozent entspreche.Investierte Anleger bleiben daher bei Siemens an Bord, so David Schenk von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Siemens-Aktie: