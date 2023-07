XETRA-Aktienkurs Siemens-Aktie:

Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein Technologieunternehmen mit Fokus auf die Felder Industrie, Infrastruktur, Mobilität und Gesundheit. Ressourceneffiziente Fabriken, widerstandsfähige Lieferketten, intelligente Gebäude und Stromnetze, emissionsarme und komfortable Züge und eine fortschrittliche Gesundheitsversorgung - das Unternehmen unterstützt seine Kunden mit Technologien, die ihnen konkreten Nutzen bieten. Durch die Kombination der realen und der digitalen Welten befähigt Siemens seine Kunden, ihre Industrien und Märkte zu transformieren und verbessert damit den Alltag für Milliarden von Menschen.



Siemens ist mehrheitlicher Eigentümer des börsennotierten Unternehmens Siemens Healthineers - einem weltweit führenden Anbieter von Medizintechnik, der die Zukunft der Gesundheitsversorgung gestaltet. Darüber hinaus hält Siemens eine Minderheitsbeteiligung an der börsengelisteten Siemens Energy, einem der weltweit führenden Unternehmen in der Energieübertragung und -erzeugung.



Im Geschäftsjahr 2022, das am 30. September 2022 endete, erzielte der Siemens-Konzern einen Umsatz von 72,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 4,4 Milliarden Euro. Zum 30.09.2022 hatte das Unternehmen weltweit rund 311.000 Beschäftigte.



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Siemens-Aktie (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) unter die Lupe.Die Siemens-Aktie habe sich von den Tiefs nach dem Abverkauf Ende Juni mittlerweile gelöst. Der nachhaltige Ausbruch über den Widerstand bei 150 Euro lasse jedoch weiter auf sich warten. Am Dienstag habe nun die Deutsche Bahn eine neue Bestellung bei Siemens Mobility bestätigt, der Aktie bringe das zunächst aber keinen Schwung.Die geplanten XXL-S-Bahnen für München kämen von Siemens Mobility. Der Auftrag umfasse 90 neue, bis zu 200 Meter lange Fahrzeuge, habe ein Bahn-Sprecher am Dienstag in München gesagt. Zur Investitionssumme habe er zunächst keine Angaben gemacht. Details zu dem Auftrag wolle man Anfang August vorstellen. Zuvor hätten das Rechtsmarkt-Branchenportal "Juve" sowie der "Münchner Merkur" und die "tz" über den Zuschlag an Siemens berichtet. Nach Angaben der Bayerischen Eisenbahngesellschaft (BEG) sollten die neuen S-Bahnen "ab Ende der 2020er Jahre" in den Einsatz gehen.Die Auftragslage bei Siemens sei in allen Bereichen weiterhin gut. Die Zahlen präsentiere der DAX-Konzern aber erst am 10. August - erst dann werde sich wirklich zeigen, ob die Sorgen um die Entwicklung in China zuletzt berechtigt gewesen seien oder nicht. Bis dahin gelte es, den massiven Widerstand im Bereich knapp oberhalb von 150 Euro zu überwinden. Langfristig bleibe die Siemens-Aktie auf der Empfehlungsliste. Der Fokus auf Digitalisierung dürfte sich in steigenden Kursen und neuen Hochs widerspiegeln, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Siemens-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:151,38 EUR +0,28% (25.07.2023, 17:42)