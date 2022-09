Börsenplätze Siemens-Aktie:



Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten intelligente Infrastruktur bei Gebäuden und dezentralen Energiesystemen sowie Automatisierung und Digitalisierung in der Prozess- und Fertigungsindustrie.



Siemens verbindet die physische und digitale Welt - mit dem Anspruch, daraus einen Nutzen für Kunden und Gesellschaft zu erzielen. Durch Mobility, einem der führenden Anbieter intelligenter Mobilitätslösungen für den Schienen- und Straßenverkehr, gestaltet Siemens außerdem den Weltmarkt für den Personen- und Güterverkehr mit. Über die Mehrheitsbeteiligung an dem börsennotierten Unternehmen Siemens Healthineers gehört Siemens zudem zu den weltweit führenden Anbietern von Medizintechnik und digitalen Gesundheitsservices. Darüber hinaus hält Siemens eine Minderheitsbeteiligung an der seit dem 28. September 2020 börsengelisteten Siemens Energy, einem der weltweit führenden Unternehmen in der Energieübertragung und -erzeugung.



Im Geschäftsjahr 2021, das am 30. September 2021 endete, erzielte der Siemens-Konzern einen Umsatz von 62,3 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,7 Milliarden Euro. Zum 30.09.2021 hatte das Unternehmen weltweit rund 303.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com. (16.09.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industriekonzerns Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) unter die Lupe.Die Deutsche Bahn wolle bis 2040 klimaneutral agieren. Was es schleunigst brauche, seien Alternativen wie Wasserstoff. Neben Siemens mit seinem zuletzt vorgestellten Modell Mireo Plus H komme auch Alstom mit dem Wasserstoffzug Coradia iLint auf Touren. Dieser befinde sich auf Rekordfahrt in Deutschland.Der Alstom-Zug habe die Marke von 1.000 Kilometern Reichweite geknackt. Der von Alstom entwickelte und mit Wasserstoff angetriebene Coradia iLint habe 1.175 Kilometer zurückgelegt und schließlich in München Halt gemacht, habe ein Alstom-Sprecher am Freitag gesagt. Die Tanks hätten rund 250 Kilogramm Wasserstoff enthalten. Die Zielmarke von 1.000 Kilometern habe der Wasserstoffzug, der im norddeutschen Bremervörde aufgebrochen sei, am Donnerstagabend beim bayerischen Mühldorf am Inn erreicht. 1.000 Kilometer würden der Reichweite üblicher Dieselzüge entsprechen, wie der Sprecher gesagt habe.Normalerweise fahre der Zug auf der 126 Kilometer langen Strecke zwischen Cuxhaven, Bremerhaven, Bremervörde und Buxtehude - und ersetze dort 15 Diesel-Züge. Auf der Rückreise werde der Wasserstoffzug geschleppt. Über Salzgitter werde der Zug nach Berlin zur Verkehrstechnikmesse Innotrans gebracht, die in der kommenden Woche beginne, so der Sprecher. Dort werde der Wasserstoffzug für Publikumsfahrten eingesetzt.Sowohl Siemens als auch Alstom dürften auf Zulieferer für die Brennstoffzellen und Wasserstofftanks angewiesen sein. Im Juli 2019 habe bereits "Der Aktionär" berichtet, dass laut Alstom zum damaligen Stand die kanadische Hydrogenics - für wenig Geld vom Motorenhersteller Cummins aufgekauft - die Brennstoffzellen liefere. Laut einer Broschüre habe die Hexagon-Gruppe (Hexagon Purus) auch den Coradia iLint mit Wasserstofftanks versorgt.Die Deutsche Bahn, Siemens und Alstom würden die Dekarbonisierung auf der Schiene vorantreiben. Spannend bleibe, ob sich die Wasserstoffzüge im großen Stil durchsetzen und welche Zulieferer davon profitieren würden. Unter den spekulativen Wasserstoff-Pure-Playern zähle "Der Aktionär" weiter Nel, PowerCell und Hexagon Purus zu seinen Favoriten. Die Aktie von Ballard Power sei derzeit kein Kauf, Alstom befinde sich nicht auf der Empfehlungsliste.Die aktuellen Kurse bei Siemens hingegen sind auf lange Sicht Kaufkurse, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.09.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link