Börsenplätze Siemens-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:

129,48 EUR -0,66% (30.12.2022, 10:24)



XETRA-Aktienkurs Siemens-Aktie:

129,24 EUR -0,92% (30.12.2022, 10:07)



ISIN Siemens-Aktie:

DE0007236101



WKN Siemens-Aktie:

723610



Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SIE



NASDAQ OTC-Symbol Siemens-Aktie:

SMAWF



Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein Technologieunternehmen mit Fokus auf die Felder Industrie, Infrastruktur, Mobilität und Gesundheit. Ressourceneffiziente Fabriken, widerstandsfähige Lieferketten, intelligente Gebäude und Stromnetze, emissionsarme und komfortable Züge und eine fortschrittliche Gesundheitsversorgung - das Unternehmen unterstützt seine Kunden mit Technologien, die ihnen konkreten Nutzen bieten. Durch die Kombination der realen und der digitalen Welten befähigt Siemens seine Kunden, ihre Industrien und Märkte zu transformieren und verbessert damit den Alltag für Milliarden von Menschen.



Siemens ist mehrheitlicher Eigentümer des börsennotierten Unternehmens Siemens Healthineers - einem weltweit führenden Anbieter von Medizintechnik, der die Zukunft der Gesundheitsversorgung gestaltet. Darüber hinaus hält Siemens eine Minderheitsbeteiligung an der börsengelisteten Siemens Energy, einem der weltweit führenden Unternehmen in der Energieübertragung und -erzeugung.



Im Geschäftsjahr 2022, das am 30. September 2022 endete, erzielte der Siemens-Konzern einen Umsatz von 72,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 4,4 Milliarden Euro. Zum 30.09.2022 hatte das Unternehmen weltweit rund 311.000 Beschäftigte. Weitere Informationen im Internet unter www.siemens.com. (30.12.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" können Anleger bei der Aktie der Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) auf dem aktuellen Niveau zugreifen.Die USA würden Europa an der Börse abhängen. Wie eine Studie der Beratungsgesellschaft EY zeige, befinde sich unter den ersten zehn der größten Unternehmen der Welt kein Unternehmen aus Europa. Deutsche Unternehmen seien nicht einmal mehr unter den Top 100 vertreten. Den besten Platz erreiche hier noch der Softwarehersteller SAP mit Rang 106.Auf SAP würden Siemens und die Deutsche Telekom folgen. Im vergangenen Jahr habe SAP noch Platz 85 eingenommen, Siemens Platz 100. Der Industriegasekonzern Linde , der seit der Fusion mit dem US-Unternehmen Praxair seinen Sitz in Irland habe, belege Rang 59. Unter den 100 größten Börsenunternehmen hätten EY zufolge nur 15 ihre Zentrale in Europa, wertvollster Vertreter sei demnach der französische Luxuskonzern LVMH auf Rang 15.Die Bedeutung Europas an der Börse schwinde seit Jahren. Ende 2007, vor dem Höhepunkt der Finanzkrise, seien laut EY noch 46 der 100 wertvollsten Unternehmen der Welt aus Europa und immerhin sieben aus Deutschland gekommen. Ende 2021 seien es noch zwei gewesen: SAP und Siemens. Die Bundesrepublik sei an den Börsen klar unterrepräsentiert, habe Henrik Ahlers, Deutschlandchef von EY, gesagt. Doch die Regeln für die digitale Wirtschaft würden von Unternehmen aus den USA und Asien gemacht. In Deutschland fehlten eine ausgeprägte Gründerkultur und gute Finanzierungsbedingungen für junge Firmen. Jedoch habe Deutschland viele mittelständische Weltmarktführer und auch nicht-börsennotierte Konzerne von Weltrang wie Lidl und Aldi oder den Autozulieferer Bosch.Dazu komme, dass Deutschland und Europa überdurchschnittlich stark unter dem Ukraine-Krieg und dem Anstieg der Energiepreise leiden würden. "In den USA können Industrieunternehmen derzeit deutlich günstiger produzieren, der Krieg ist für sie weit weg, eine Gaskrise muss dort niemand fürchten", habe Ahlers gesagt. Daher spreche wenig für eine Renaissance Deutschlands und Europas an den Weltbörsen im neuen Jahr. WKN A1138D . An der Spitze des am Donnerstag veröffentlichten Rankings sei zum Stichtag 27. Dezember Apple mit gut zwei Billionen Dollar Börsenwert geblieben."Der Aktionär" bleibe für die beiden größten deutschen Vertreter SAP und Siemens aber weiter zuversichtlich. Beide seien trotz des Rutschs aus den Top 100 gut positioniert. Bei Siemens zahle sich der zunehmende Fokus auf Digitalisierung aus.Anleger können auf dem aktuellen Niveau zugreifen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" zur Siemens-Aktie. (Analyse vom 30.12.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link