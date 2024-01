Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:

Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein Technologieunternehmen mit Fokus auf die Felder Industrie, Infrastruktur, Mobilität und Gesundheit. Ressourceneffiziente Fabriken, widerstandsfähige Lieferketten, intelligente Gebäude und Stromnetze, emissionsarme und komfortable Züge und eine fortschrittliche Gesundheitsversorgung - das Unternehmen unterstützt seine Kunden mit Technologien, die ihnen konkreten Nutzen bieten. Durch die Kombination der realen und der digitalen Welten befähigt Siemens seine Kunden, ihre Industrien und Märkte zu transformieren und verbessert damit den Alltag für Milliarden von Menschen.



Siemens ist mehrheitlicher Eigentümer des börsennotierten Unternehmens Siemens Healthineers - einem weltweit führenden Anbieter von Medizintechnik, der die Zukunft der Gesundheitsversorgung gestaltet.



Im Geschäftsjahr 2023, das am 30. September 2023 endete, erzielte der Siemens-Konzern einen Umsatz von 77,8 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 8,5 Milliarden Euro. Zum 30.09.2023 beschäftigte das Unternehmen weltweit rund 320.000 Menschen. Weitere Informationen im Internet unter www.siemens.com. (05.01.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) unter die Lupe.Die Siemens-Aktie zähle im einmal mehr schwachen Marktumfeld zu Jahresbeginn erneut zu den schwächsten Werten im DAX. Der Industriekonzern leide dabei einmal mehr unter einem negativen Analystenkommentar. Diesmal zeige sich die Bank of America vorsichtig, die ihre Kaufempfehlung für Siemens gestrichen habe.Seit dem Rekordhoch zu Jahresbeginn bei gut 171 Euro habe Siemens nun um mehr als sieben Prozent nachgegeben. Zuvor habe die Aktie seit ihrem Tief vom Oktober etwa 43 Prozent an Wert gewonnen, während der Sektorindex STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services in der gleichen Zeit im Maximum rund 24 Prozent zugelegt habe. Auch dieser gebe seit Jahresbeginn allerdings wieder nach.Nach der zuletzt überdurchschnittlichen Kursentwicklung im Vergleich zum europäischen Investitionsgütersektor sei es nun an der Zeit, Luft zu holen, heiße es in der neuen Studie der Bank of America. Gemessen am operativen Ergebnis (EBITDA) werde die Siemens-Aktie erstmals binnen drei Jahren höher bewertet als der Sektor, habe Analyst Alexander Virgo erklärt. Er rechne unter diesen Umständen mit einer Konsolidierung des Kurses. Dabei blicke er auch auf das Digital-Industries-Geschäft, in dem er mit Gegenwind für die Auftragslage rechne. Außerdem habe die am Markt implizierte Bewertung der Sparte ein Rekordniveau erreicht.Der Start ins neue Börsenjahr sei bei Siemens nicht geglückt. Die Analysten seien derweil geteilter Meinung, Bullen und Bären hätten sich bereits in den vergangenen Tagen die Klinke in die Hand gegeben. Grundsätzlich sei eine Verschnaufpause nach der Mega-Rally im November und Dezember bei der Aktie allerdings ohnehin nicht ungesund. Und langfristig seien die Aussichten für Siemens durch den Fokus auf Digitalisierung weiterhin gut.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Siemens-Aktie: