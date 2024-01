XETRA-Aktienkurs Siemens-Aktie:

162,02 EUR -0,18% (04.01.2024, 14:27)



ISIN Siemens-Aktie:

DE0007236101



WKN Siemens-Aktie:

723610



Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SIE



NASDAQ OTC-Symbol Siemens-Aktie:

SMAWF



Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein Technologieunternehmen mit Fokus auf die Felder Industrie, Infrastruktur, Mobilität und Gesundheit. Ressourceneffiziente Fabriken, widerstandsfähige Lieferketten, intelligente Gebäude und Stromnetze, emissionsarme und komfortable Züge und eine fortschrittliche Gesundheitsversorgung - das Unternehmen unterstützt seine Kunden mit Technologien, die ihnen konkreten Nutzen bieten. Durch die Kombination der realen und der digitalen Welten befähigt Siemens seine Kunden, ihre Industrien und Märkte zu transformieren und verbessert damit den Alltag für Milliarden von Menschen.



Siemens ist mehrheitlicher Eigentümer des börsennotierten Unternehmens Siemens Healthineers - einem weltweit führenden Anbieter von Medizintechnik, der die Zukunft der Gesundheitsversorgung gestaltet.



Im Geschäftsjahr 2023, das am 30. September 2023 endete, erzielte der Siemens-Konzern einen Umsatz von 77,8 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 8,5 Milliarden Euro. Zum 30.09.2023 beschäftigte das Unternehmen weltweit rund 320.000 Menschen. Weitere Informationen im Internet unter www.siemens.com. (04.01.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) unter die Lupe..Nach dem schwachen Jahresauftakt könne die Siemens-Aktie am heutigen Donnerstag wieder zulegen. Eine positive Studie von Bernstein Research sorge dabei für Rückenwind. Das zu Wochenbeginn markierte Rekordhoch bei 171,06 Euro bleibe damit in Schlagdistanz und könnte laut Bernstein nur eine Durchgangsstation sein.Das Wachstum in der europäischen Investitionsgüterbranche dürfte zwar nicht durch die Decke gehen, so Analyst Nicholas Green. Es dürfte sich aber auf einem moderateren Niveau fortsetzen. Er spreche deshalb von einer "exzellenten Einstiegsmöglichkeit" für die anschließende nächste Wachstumsphase nach 2024. Seine "Top Picks" in der Branche würden zwar Hexagon und Assa Abloy bleiben. Für Siemens laute das Rating aber ebenfalls "Overweight". Er bevorzuge die Aktie inzwischen gegenüber der ebenfalls kaufenswerten Schneider Electric. Viele andere Werte wie ABB, Dassault oder auch die Beteiligung Siemens Energy bewerte Green lediglich mit "Market-Perform" oder sogar "Underperform". Das Kursziel für Siemens laute 190 Euro und liege damit auch noch einmal mehr als zehn Prozent über dem bisherigen Rekordhoch.Noch am Mittwoch habe eine skeptische Studie von Barclays zur Investitionsgüterbranche auch die Siemens-Aktie belastet. Experte Vladimir Sergievskiy habe hier mit einem eher schwachen Wachstum im laufenden Jahr gerechnet und auch seine Verkaufsempfehlung für Siemens bestätigt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Siemens-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:161,50 EUR -0,28% (04.01.2024, 14:41)