XETRA-Aktienkurs Siemens-Aktie:

132,54 EUR -0,75% (05.10.2023, 12:10)



ISIN Siemens-Aktie:

DE0007236101



WKN Siemens-Aktie:

723610



Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SIE



NASDAQ OTC-Symbol Siemens-Aktie:

SMAWF



Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein Technologieunternehmen mit Fokus auf die Felder Industrie, Infrastruktur, Mobilität und Gesundheit. Ressourceneffiziente Fabriken, widerstandsfähige Lieferketten, intelligente Gebäude und Stromnetze, emissionsarme und komfortable Züge und eine fortschrittliche Gesundheitsversorgung - das Unternehmen unterstützt seine Kunden mit Technologien, die ihnen konkreten Nutzen bieten. Durch die Kombination der realen und der digitalen Welten befähigt Siemens seine Kunden, ihre Industrien und Märkte zu transformieren und verbessert damit den Alltag für Milliarden von Menschen.



Siemens ist mehrheitlicher Eigentümer des börsennotierten Unternehmens Siemens Healthineers - einem weltweit führenden Anbieter von Medizintechnik, der die Zukunft der Gesundheitsversorgung gestaltet. Darüber hinaus hält Siemens eine Minderheitsbeteiligung an der börsengelisteten Siemens Energy, einem der weltweit führenden Unternehmen in der Energieübertragung und -erzeugung.



Im Geschäftsjahr 2022, das am 30. September 2022 endete, erzielte der Siemens-Konzern einen Umsatz von 72,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 4,4 Milliarden Euro. Zum 30.09.2022 hatte das Unternehmen weltweit rund 311.000 Beschäftigte. Weitere Informationen im Internet unter www.siemens.com. (05.10.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industriekonzerns Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) unter die Lupe.Die Aktie des deutschen Industriekonzerns gehöre am Donnerstag zu den schwächsten Werten im DAX. Belastend wirke ein mehr als 30%-iger Crash des französischen Zugherstellers Alstom, der mit der Sparte Siemens Mobility konkurriere. Vor allem ein enttäuschender Cashflow des Rivalen komme bei den Anlegern überhaupt nicht gut an. Grundsätzlich sei die schwache Cashflow-Entwicklung zwar "weitgehend ein Timing-Effekt", würden die Analysten der Citigroup erklären. Doch die Vergangenheit habe bereits gezeigt, dass die Alstom-Aktie sehr sensitiv auf FCF-Veränderungen reagiere.Die drastische Senkung der Cashflow-Prognose sende richtige Schockwellen durch den Markt. Auch wenn der Abverkauf der Alstom-Aktie krass erscheine, sollten Anleger hier an der Seitenlinie bleiben. Die Kursentwicklung dürfte auch in den kommenden Tagen hochvolatil bleiben.Sorgen um Siemens müssten sich Anleger aber nicht machen. Cashflow-Probleme habe der Konzern ohnehin nicht, die Mobility-Sparte habe zuletzt zudem volle Auftragsbücher vermeldet. Im Fokus stehe bei den anstehenden Quartalszahlen mehr die Entwicklung der wichtigen Digital Industries, wo sich eine Verlangsamung des Wachstums gezeigt habe. Grundsätzlich gelte: Auf dem aktuellen Niveau sei die Siemens-Aktie durchaus attraktiv, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.10.2023)Börsenplätze Siemens-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:132,52 EUR -0,93% (05.10.2023, 12:21)