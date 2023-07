Börsenplätze Siemens-Aktie:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von "Der Aktionär":David Schenk vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Siemens-Aktie (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) unter die Lupe.Die Aktie des Münchner Industriekonglomerats habe sich im Vergleich zu den Wochen zuvor wieder deutlich erholt. Nach einem Abverkauf von gut 15 Prozent sei es für den DAX-Titel in den letzten Tagen dank positiver Analystenstimmen von der UBS und J.P. Morgan erfreulicherweise wieder knapp sieben Prozent nach oben gegangen.Während die UBS das Kursziel bei 181 Euro belasse, sehe J.P. Morgan Siemens weiterhin bei 210 Euro. Die Aktien europäischer Investitionsgüterhersteller hätten seit Jahresbeginn stärker als der Markt zugelegt und sollten sich auch weiterhin besser entwickeln, so die UBS. Nach der Einschätzung von J.P. Morgan dürften die meisten europäischen Investitionsgüter-Unternehmen auch die Konsensschätzungen für das zweite Quartal übertreffen.Die Aktie scheine von den Kommentaren zu profitieren, denn sie nehme wieder Fahrt auf. Nachdem sie zuletzt das Dezember-Tief 2021 bei 141,50 Euro erfolgreich als Support getestet habe, gehe es im Eiltempo Richtung September-Hoch 2021 bei 151,80 Euro.Mit der neuen Aufwärtsdynamik habe auch der MACD-Indikator ein frisches Kaufsignal ausgelöst. Somit sei die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Aktien zu den alten Höchstständen zurückkehre.20% Performance könne die Siemens-Aktie seit der Empfehlung des "Aktionär" (20/22) bereits vorweisen. Charttechnisch stünden die Chancen gut, dass dies noch längst nicht alles sei.Die Aktie bleibt auf der Kaufliste, so David Schenk von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link