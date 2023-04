Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:

Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein Technologieunternehmen mit Fokus auf die Felder Industrie, Infrastruktur, Mobilität und Gesundheit. Ressourceneffiziente Fabriken, widerstandsfähige Lieferketten, intelligente Gebäude und Stromnetze, emissionsarme und komfortable Züge und eine fortschrittliche Gesundheitsversorgung - das Unternehmen unterstützt seine Kunden mit Technologien, die ihnen konkreten Nutzen bieten. Durch die Kombination der realen und der digitalen Welten befähigt Siemens seine Kunden, ihre Industrien und Märkte zu transformieren und verbessert damit den Alltag für Milliarden von Menschen.



Siemens ist mehrheitlicher Eigentümer des börsennotierten Unternehmens Siemens Healthineers - einem weltweit führenden Anbieter von Medizintechnik, der die Zukunft der Gesundheitsversorgung gestaltet. Darüber hinaus hält Siemens eine Minderheitsbeteiligung an der börsengelisteten Siemens Energy, einem der weltweit führenden Unternehmen in der Energieübertragung und -erzeugung.



Im Geschäftsjahr 2022, das am 30. September 2022 endete, erzielte der Siemens-Konzern einen Umsatz von 72,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 4,4 Milliarden Euro. Zum 30.09.2022 hatte das Unternehmen weltweit rund 311.000 Beschäftigte. Weitere Informationen im Internet unter www.siemens.com. (13.04.2023/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Laut Siemens-Finanzvorstand, Ralf Thomas, läuft das zweite Geschäftsquartal gut, "vielleicht noch einen Tick besser, als wir zuerst erwartet haben", so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung zur Aktie der Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF).Auch werde Siemens eine "bessere Cashflow-Performance" haben, so der Manager zur "Börsen-Zeitung". "Wenn es perfekt läuft, erreichen wir vielleicht sogar etwas mehr als das obere Ende der Umsatzprognose."Das Segment Digital Industries könne, "wenn es sehr gut läuft", den Umsatz im zweiten Quartal stärker als prognostiziert steigern, mit entsprechenden Auswirkungen auf die Marge. Das Segment Smart Infrastructure dürfte im Quartal im Korridor der nun angehobenen Jahresprognose gelandet sein. Im Bahntechnik-Bereich Mobility sei der Auftragseingang gut, mit "sehr guten Wachstumszahlen" im zweiten Quartal, auch wenn man den Russland-Effekt aus dem Vorjahresquartal herausrechne.Das Verlassen des russischen Marktes habe allerdings bei Siemens "in der Rentabilität eine Lücke gerissen, die sich nicht so schnell schließen lässt". Jedoch werde Siemens im zweiten Quartal etwa auf dem Niveau des ersten Quartals landen, wie angekündigt. Insgesamt sei weltweit "kein Abreißen des Auftragseingangs erkennbar", auch wenn sich in Regionen wie China die Auftragseingänge "beruhigen" würden.Damit aber noch nicht genug der guten Nachrichten: Siemens könne zudem eine Wertzuschreibung auf Siemens Energy von 1,59 Mrd. Euro verbuchen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Siemens-Aktie: