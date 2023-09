Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:

Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein Technologieunternehmen mit Fokus auf die Felder Industrie, Infrastruktur, Mobilität und Gesundheit. Ressourceneffiziente Fabriken, widerstandsfähige Lieferketten, intelligente Gebäude und Stromnetze, emissionsarme und komfortable Züge und eine fortschrittliche Gesundheitsversorgung - das Unternehmen unterstützt seine Kunden mit Technologien, die ihnen konkreten Nutzen bieten. Durch die Kombination der realen und der digitalen Welten befähigt Siemens seine Kunden, ihre Industrien und Märkte zu transformieren und verbessert damit den Alltag für Milliarden von Menschen.



Siemens ist mehrheitlicher Eigentümer des börsennotierten Unternehmens Siemens Healthineers - einem weltweit führenden Anbieter von Medizintechnik, der die Zukunft der Gesundheitsversorgung gestaltet. Darüber hinaus hält Siemens eine Minderheitsbeteiligung an der börsengelisteten Siemens Energy, einem der weltweit führenden Unternehmen in der Energieübertragung und -erzeugung.



Im Geschäftsjahr 2022, das am 30. September 2022 endete, erzielte der Siemens-Konzern einen Umsatz von 72,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 4,4 Milliarden Euro. Zum 30.09.2022 hatte das Unternehmen weltweit rund 311.000 Beschäftigte. Weitere Informationen im Internet unter www.siemens.com. (11.09.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) unter die Lupe.Vor einer Woche sei die Siemens-Aktie mit einem Plus von mehr als einem Prozent in die neue Handelswoche gestartet. Grund dafür sei eine Kaufempfehlung des Bernstein-Analysten Nicholas Green gewesen. In dieser Woche zeige sich ein anderes Bild: Die britische Investmentbank Barclays habe die Aktie des DAX-Konzerns mit "underweight" und einem Kursziel von 122 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die Aktie falle zurück.Bernstein-Analyst Green habe das Kursziel von 161 auf 169 Euro angehoben und die Aktie von "market-perform" auf "outperform" hochgestuft. Er rate im aktuellen Umfeld auf Unternehmen zu setzen, die in den Bereichen Elektrotechnik sowie Automatisierung und Software aktiv seien. Hier sei Siemens am breitesten aufgestellt.Barclays-Experte Vladimir Sergievskiy komme zu einem anderen Schluss: Der Investment-Einschätzung für die Aktien des Industriekonzerns könnte die Luft ausgehen, laute seine Einschätzung. Das Spitzenumfeld für Aufträge und Margen normalisiere sich, der freie Barmittelzufluss sei wahrscheinlich nicht so gut wie vom Markt wahrgenommen und neue mutige strukturelle Maßnahmen schienen komplex oder unwahrscheinlich.Siemens sei ein Opfer seines eigenen Erfolges, habe der Experte resümiert. Zudem seien die Papiere von Siemens für so ein großes, komplexes und reifes Unternehmen teuer. Seine Analysten-Kollegen würden dagegen optimistisch bleiben. Das durchschnittliche Kursziel von allen 26 Analysten liege bei rund 181 Euro.Anleger mit Weitblick lassen sich von den kurzfristigen Schwankungen aber nicht aus der Ruhe bringen, so Michael Schröder. Die langfristigen Aussichten seien unverändert gut. Der Umbau und der Fokus auf Digitalisierung würden sich auf Sicht auszahlen. (Analyse vom 11.09.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Siemens-Aktie: