ISIN Siemens-Aktie:

DE0007236101



WKN Siemens-Aktie:

723610



Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SIE



NASDAQ OTC-Symbol Siemens-Aktie:

SMAWF



Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein Technologieunternehmen mit Fokus auf die Felder Industrie, Infrastruktur, Mobilität und Gesundheit. Ressourceneffiziente Fabriken, widerstandsfähige Lieferketten, intelligente Gebäude und Stromnetze, emissionsarme und komfortable Züge und eine fortschrittliche Gesundheitsversorgung - das Unternehmen unterstützt seine Kunden mit Technologien, die ihnen konkreten Nutzen bieten. Durch die Kombination der realen und der digitalen Welten befähigt Siemens seine Kunden, ihre Industrien und Märkte zu transformieren und verbessert damit den Alltag für Milliarden von Menschen.



Siemens ist mehrheitlicher Eigentümer des börsennotierten Unternehmens Siemens Healthineers - einem weltweit führenden Anbieter von Medizintechnik, der die Zukunft der Gesundheitsversorgung gestaltet. Darüber hinaus hält Siemens eine Minderheitsbeteiligung an der börsengelisteten Siemens Energy, einem der weltweit führenden Unternehmen in der Energieübertragung und -erzeugung.



Im Geschäftsjahr 2022, das am 30. September 2022 endete, erzielte der Siemens-Konzern einen Umsatz von 72,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 4,4 Milliarden Euro. Zum 30.09.2022 hatte das Unternehmen weltweit rund 311.000 Beschäftigte. Weitere Informationen im Internet unter www.siemens.com. (24.08.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Siemens: Abwärtstrend setzt sich fort - AktienanalyseBeim Technologiekonzern Siemens (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) legten die Erlöse im dritten Geschäftsquartal um sechs Prozent auf knapp 18,9 Mrd. Euro zu, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Das um währungs- und Portfolioeffekte bereinigte vergleichbare Plus habe bei zehn Prozent gelegen. Damit habe sich das Wachstum im Vergleich zum Vorquartal abgeschwächt. Der Gewinn unter dem Strich habe 1,4 Mrd. Euro betragen, nach einem Verlust von 1,5 Mrd. Euro im Vorjahr. Bremsspuren hätten sich vor allem im Geschäft mit der Digitalisierung der Industrie gezeigt, welches in den vergangenen zwei Jahren sprunghaft gewachsen sei. Insbesondere in China laufe es nicht rund.Siemens gehe davon aus, dass sich das abschwächende Bestellverhalten auch im vierten Quartal und bis in das Geschäftsjahr 2024 hinein fortsetzen werde. Für die laufende Periode erwarte Siemens für das Geschäft ein geringeres Umsatzwachstum als bisher, auch die Marge dürfte leicht niedriger ausfallen als zunächst geplant. Die Ziele für das Geschäftsjahr habe das Management insgesamt zwar bestätigt, dennoch hätten Börsianer die Nachrichten mit Verkäufen quittiert. Damit setze sich der vor circa acht Wochen begonnene Abwärtstrend fort. Die Aktie drohe nun sogar unter die Unterstützung bei 135 Euro zu fallen, was als frisches Verkaufssignal zu werten wäre. (Ausgabe 33/2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:137,88 EUR +0,58% (24.08.2023, 12:04)XETRA-Aktienkurs Siemens-Aktie:137,56 EUR +0,41% (24.08.2023, 11:49)