Kursziel

Siemens-Aktie

(EUR) Rating

Siemens-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 245,00 Buy Goldman Sachs Daniela Costa 29.05.2023 200,00 Overweight JP Morgan Andrew Wilson 08.08.2023 190,00 Buy Jefferies Simon Toennessen 28.06.2023 190,00 Kaufen DZ BANK Alexander Hauenstein 24.05.2023 185,00 Buy Deutsche Bank Gael de-Bray 03.08.2023 185,00 Outperform RBC Capital Markets Mark Fielding 06.07.2023 184,00 Kaufen RBI Aaron Alber 15.06.2023 181,00 Buy UBS Guillermo Peigneux Lojo 17.07.2023 170,00 Hold Berenberg Bank Philip Buller 07.07.2023 161,00 Market-perform Bernstein Research Nicholas Green 29.06.2023 130,00 Underweight Barclays Capital Lars Brorson 05.07.2023

Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:

146,74 EUR -1,20% (08.08.2023, 22:26)



XETRA-Aktienkurs Siemens-Aktie:

145,68 EUR -1,82% (08.08.2023, 17:37)



ISIN Siemens-Aktie:

DE0007236101



WKN Siemens-Aktie:

723610



Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SIE



NASDAQ OTC-Symbol Siemens-Aktie:

SMAWF



Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein Technologieunternehmen mit Fokus auf die Felder Industrie, Infrastruktur, Mobilität und Gesundheit. Ressourceneffiziente Fabriken, widerstandsfähige Lieferketten, intelligente Gebäude und Stromnetze, emissionsarme und komfortable Züge und eine fortschrittliche Gesundheitsversorgung - das Unternehmen unterstützt seine Kunden mit Technologien, die ihnen konkreten Nutzen bieten. Durch die Kombination der realen und der digitalen Welten befähigt Siemens seine Kunden, ihre Industrien und Märkte zu transformieren und verbessert damit den Alltag für Milliarden von Menschen.



Siemens ist mehrheitlicher Eigentümer des börsennotierten Unternehmens Siemens Healthineers - einem weltweit führenden Anbieter von Medizintechnik, der die Zukunft der Gesundheitsversorgung gestaltet. Darüber hinaus hält Siemens eine Minderheitsbeteiligung an der börsengelisteten Siemens Energy, einem der weltweit führenden Unternehmen in der Energieübertragung und -erzeugung.



Im Geschäftsjahr 2022, das am 30. September 2022 endete, erzielte der Siemens-Konzern einen Umsatz von 72,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 4,4 Milliarden Euro. Zum 30.09.2022 hatte das Unternehmen weltweit rund 311.000 Beschäftigte. Weitere Informationen im Internet unter www.siemens.com. (09.08.2023/ac/a/d)







München (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie der Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 245,00 oder 130,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Siemens-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Siemens AG wird am 10. August die Zahlen zum 3. Quartal 2023 bekannt geben.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Siemens-Aktie anbetrifft, kommt eine der höchsten Kursprognosen von JP Morgan. Die US-Bank hat die Einstufung für den Titel nach Quartalszahlen der Tochter Siemens Healthineers und der Beteiligung Siemens Energy auf "overweight" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Beide Unternehmen hätten beim Ertrag negativ überrascht und unerwartet hohe Kosten ausgewiesen, habe Analyst Andrew Wilson in einer am 8. August vorliegenden Studie geschrieben. Der Experte habe sein Bewertungsmodell mit Blick auf die anstehenden Geschäftszahlen von Siemens selbst entsprechend angepasst. Seine Schätzungen für den Auftragseingang des Technologiekonzerns lägen weiterhin über den Markterwartungen.Am wenigsten optimistisch gestimmt für die Siemens-Aktie ist Barclays-Analyst, Lars Brorson, mit einem Kursziel von 130 Euro. Die britische Investmentbank hat die Einstufung für Siemens auf "underweight" belassen. Die Wirtschaft nähere sich einer Rezession, doch die anstehende Berichtssaison werde in der Kapitalgüterbranche wohl nochmals gut verlaufen, schrieb Brorson in einer am 5. Juli vorliegenden Studie. Der Analyst rechne im Sektor damit, dass viele Unternehmen die Erwartungen übertreffen würden, wenngleich die Intensität nachlassen sollte. Siemens wirke aber anfällig für nachlassende Aufträge im Automationsbereich.Und was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Siemens-Aktie?Börsenplätze Siemens-Aktie: