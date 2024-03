Kursziel

Siemens-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 225,00 buy Jefferies Simon Toennessen 26.02.2024 220,00 buy Berenberg Bank Philip Buller 05.03.2024 217,00 buy Goldman Sachs Daniela Costa 28.11.2023 200,00 outperform Bernstein Research Nicholas Green 21.02.2024 200,00 buy UBS Andre Kukhnin 08.02.2024 195,00 overweight J.P. Morgan Andrew Wilson 20.02.2024 195,00 buy Deutsche Bank Gael de-Bray 14.02.2024 195,00 outperform RBC Capital Markets Mark Fielding 08.02.2024 186,00 kaufen DZ BANK Alexander Hauenstein 22.01.2024 185,00 outperform Credit Suisse Andre Kukhnin 14.04.2023 182,00 overweight Morgan Stanley Max Yates 12.12.2023 170,00 kaufen RBI Aaron Alber 10.08.2023 124,00 underweight Barclays Capital Vladimir Sergievskiy 13.02.2024

Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:

181,44 EUR +0,91% (07.03.2024, 19:46)



XETRA-Aktienkurs Siemens-Aktie:

181,54 EUR +0,86% (07.03.2024, 17:37)



ISIN Siemens-Aktie:

DE0007236101



WKN Siemens-Aktie:

723610



Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SIE



NASDAQ OTC-Symbol Siemens-Aktie:

SMAWF



Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein Technologieunternehmen mit Fokus auf die Felder Industrie, Infrastruktur, Mobilität und Gesundheit. Ressourceneffiziente Fabriken, widerstandsfähige Lieferketten, intelligente Gebäude und Stromnetze, emissionsarme und komfortable Züge und eine fortschrittliche Gesundheitsversorgung - das Unternehmen unterstützt seine Kunden mit Technologien, die ihnen konkreten Nutzen bieten. Durch die Kombination der realen und der digitalen Welten befähigt Siemens seine Kunden, ihre Industrien und Märkte zu transformieren und verbessert damit den Alltag für Milliarden von Menschen.



Siemens ist mehrheitlicher Eigentümer des börsennotierten Unternehmens Siemens Healthineers - einem weltweit führenden Anbieter von Medizintechnik, der die Zukunft der Gesundheitsversorgung gestaltet.



Im Geschäftsjahr 2023, das am 30. September 2023 endete, erzielte der Siemens-Konzern einen Umsatz von 77,8 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 8,5 Milliarden Euro. Zum 30.09.2023 beschäftigte das Unternehmen weltweit rund 320.000 Menschen. Weitere Informationen im Internet unter www.siemens.com. (07.03.2024/ac/a/d)





München (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie der Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 225 oder 124 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Siemens-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Siemens AG hat am 8. Februar die Zahlen zum 1. Quartal 2023/24 bekannt gegeben.Das höchste Kursziel kommt vom Analysehaus Jefferies. Am 26.02.2024 hat der Analyst Simon Toennessen die Siemens-Aktie auf "buy" belassen und das Kursziel von 185 auf 225 Euro angehoben. Die Aktie des Technologiekonzerns sei vielleicht nicht so eine interessante Wette auf das Thema Künstliche Intelligenz (KI) wie die des Konkurrenten Schneider Electric. Doch angesichts der angestrebten Ergebniswachstumsraten (EPS) bis 2026 und eines 30-prozentigen Bewertungsabschlags zu den Franzosen erscheine die Aktie äußerst attraktiv. Der Markt unterschätze weiterhin die Ergebnisstärke von Siemens.Das niedrigste Kursziel kommt hingegen von der britischen Investmentbank Barclays. Der Analyst Vladimir Sergievskiy hat am 14. Februar die Siemens-Aktie auf "underweight" mit einem Kursziel von 124 Euro belassen. Es sei zwar weiterhin möglich, dass der Konzern sein Wachstumsziel für die Sparte Digital Industries erreiche. Dafür müsse sich aber die Nachfrage schnell und deutlich erholen.Und was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Siemens-Aktie?Börsenplätze Siemens-Aktie: