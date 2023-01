Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:

142,72 EUR -0,24% (16.01.2023, 15:13)



XETRA-Aktienkurs Siemens-Aktie:

142,96 EUR +0,37% (16.01.2023, 14:58)



ISIN Siemens-Aktie:

DE0007236101



WKN Siemens-Aktie:

723610



Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SIE



NASDAQ OTC-Symbol Siemens-Aktie:

SMAWF



Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein Technologieunternehmen mit Fokus auf die Felder Industrie, Infrastruktur, Mobilität und Gesundheit. Ressourceneffiziente Fabriken, widerstandsfähige Lieferketten, intelligente Gebäude und Stromnetze, emissionsarme und komfortable Züge und eine fortschrittliche Gesundheitsversorgung - das Unternehmen unterstützt seine Kunden mit Technologien, die ihnen konkreten Nutzen bieten. Durch die Kombination der realen und der digitalen Welten befähigt Siemens seine Kunden, ihre Industrien und Märkte zu transformieren und verbessert damit den Alltag für Milliarden von Menschen.



Siemens ist mehrheitlicher Eigentümer des börsennotierten Unternehmens Siemens Healthineers - einem weltweit führenden Anbieter von Medizintechnik, der die Zukunft der Gesundheitsversorgung gestaltet. Darüber hinaus hält Siemens eine Minderheitsbeteiligung an der börsengelisteten Siemens Energy, einem der weltweit führenden Unternehmen in der Energieübertragung und -erzeugung.



Im Geschäftsjahr 2022, das am 30. September 2022 endete, erzielte der Siemens-Konzern einen Umsatz von 72,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 4,4 Milliarden Euro. Zum 30.09.2022 hatte das Unternehmen weltweit rund 311.000 Beschäftigte. Weitere Informationen im Internet unter www.siemens.com. (16.01.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) unter die Lupe.Nach der rasanten Aufwärtsbewegung in den vergangenen Wochen lege die Siemens-Aktie auch am Montag weiter zu. Rückenwind bekomme der Industriekonzern von einem milliardenschweren Auftrag aus Indien. Für die dortige staatliche Eisenbahngesellschaft solle Siemens Mobility 1.200 E-Lokomotiven liefern.Das Projekt habe ein Volumen von 3 Milliarden Euro vor Steuern und sei damit der größte Lok-Auftrag in der Unternehmensgeschichte, habe Siemens mitgeteilt. Der Vertrag beinhalte die Lieferung der Lokomotiven über einen Zeitraum von elf Jahren sowie die Wartung und Instandhaltung über einen Zeitraum von 35 Jahren. Die Montage erfolge im Werk von Indian Railways in Dahod im indischen Bundesstaat Gujarat, habe es geheißen.Indien verfüge den Angaben zufolge über eines der größten Schienenverkehrs- und Logistiknetze der Welt, das täglich von bis zu 24 Millionen Passagieren und über 22.000 Zügen genutzt werde. Die indische Regierung plane Siemens zufolge zudem, den Anteil der Eisenbahn am Güterverkehr von derzeit etwa 27 Prozent auf 40 bis 45 Prozent zu erhöhen. Indien sei eines der wenigen Länder weltweit, dessen Schienennetz fast vollständig elektrifiziert sei und gelte als einer der am schnellsten wachsenden Bahnmärkte weltweit.Selbst für das große Industriekonglomerat Siemens sei das Volumen des Bahnauftrags durchaus sehenswert. Grundsätzlich würden die Aussichten stimmen, der Fokus auf Digitalisierung sollte sich weiterhin auszahlen.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Siemens-Aktie: