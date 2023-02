Kursziel

Siemens-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 171 buy Goldman Sachs Daniela Costa 17.01.2023 170 hold Berenberg Bank Philip Buller 26.01.2023 165 outperform Credit Suisse Andre Kukhnin 18.11.2022 165 buy Deutsche Bank Gael de-Bray 03.02.2023 156 overweight J.P. Morgan Andrew Wilson 23.01.2023 155 outperform RBC Capital Markets Mark Fielding 19.01.2023 148 overweight Morgan Stanley Ben Uglow 12.08.2022 142 buy Jefferies Simon Toennessen 17.11.2022 141 buy UBS Guillermo Peigneux 18.01.2023 133 kaufen DZ BANK Alexander Hauenstein 20.09.2022 132 market perform Sanford C. Bernstein & Co Nicholas Green 15.01.2023 120 underweight Barclays Lars Brorson 11.01.2023 115 hold Société Générale Alasdair Leslie 14.10.2022

Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:

142,22 EUR -0,77% (07.02.2023, 21:59)



ISIN Siemens-Aktie:

DE0007236101



WKN Siemens-Aktie:

723610



Eurex Optionskürzel Siemens-Aktienoption:

SIE



Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SIE



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SMAWF



Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein Technologieunternehmen mit Fokus auf die Felder Industrie, Infrastruktur, Mobilität und Gesundheit. Ressourceneffiziente Fabriken, widerstandsfähige Lieferketten, intelligente Gebäude und Stromnetze, emissionsarme und komfortable Züge und eine fortschrittliche Gesundheitsversorgung - das Unternehmen unterstützt seine Kunden mit Technologien, die ihnen konkreten Nutzen bieten. Durch die Kombination der realen und der digitalen Welten befähigt Siemens seine Kunden, ihre Industrien und Märkte zu transformieren und verbessert damit den Alltag für Milliarden von Menschen.



Siemens ist mehrheitlicher Eigentümer des börsennotierten Unternehmens Siemens Healthineers - einem weltweit führenden Anbieter von Medizintechnik, der die Zukunft der Gesundheitsversorgung gestaltet. Darüber hinaus hält Siemens eine Minderheitsbeteiligung an der börsengelisteten Siemens Energy, einem der weltweit führenden Unternehmen in der Energieübertragung und -erzeugung.



Im Geschäftsjahr 2022, das am 30. September 2022 endete, erzielte der Siemens-Konzern einen Umsatz von 72,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 4,4 Milliarden Euro. Zum 30.09.2022 hatte das Unternehmen weltweit rund 311.000 Beschäftigte. Weitere Informationen im Internet unter www.siemens.com. (08.02.2023/ac/a/d)





München (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie der Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) vor der Bekanntgabe der Q1-Zahlen 2022/23 zu? 171 oder 115 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Siemens-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Siemens AG wird am 9. Februar 2023 die Zahlen für das 1. Quartal des Geschäftsjahres 2022/23 veröffentlichen.Seitens der Charttechnik kommen derzeit positive Signale für die Siemens-Aktie. Die gleitenden Durchschnittslinien GD38, GD50, GD100 und GD200 wurden nach oben gekreuzt, was steigende Kurse bei der Siemens-Aktie erwarten lässt.Aber was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser vor den Q1-Zahlen 2022/23 zur Siemens-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Siemens-Aktie auf einen Blick:Börsenplätze Siemens-Aktie:Xetra-Aktienkurs Siemens-Aktie:140,86 EUR -1,47% (07.02.2023, 17:38)