Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten intelligente Infrastruktur bei Gebäuden und dezentralen Energiesystemen sowie Automatisierung und Digitalisierung in der Prozess- und Fertigungsindustrie.



Siemens verbindet die physische und digitale Welt - mit dem Anspruch, daraus einen Nutzen für Kunden und Gesellschaft zu erzielen. Durch Mobility, einem der führenden Anbieter intelligenter Mobilitätslösungen für den Schienen- und Straßenverkehr, gestaltet Siemens außerdem den Weltmarkt für den Personen- und Güterverkehr mit. Über die Mehrheitsbeteiligung an dem börsennotierten Unternehmen Siemens Healthineers gehört Siemens zudem zu den weltweit führenden Anbietern von Medizintechnik und digitalen Gesundheitsservices. Darüber hinaus hält Siemens eine Minderheitsbeteiligung an der seit dem 28. September 2020 börsengelisteten Siemens Energy, einem der weltweit führenden Unternehmen in der Energieübertragung und -erzeugung.



Im Geschäftsjahr 2021, das am 30. September 2021 endete, erzielte der Siemens-Konzern einen Umsatz von 62,3 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,7 Milliarden Euro. Zum 30.09.2021 hatte das Unternehmen weltweit rund 303.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com. (05.09.2022/ac/a/d)



Während sich der deutsche Leitindex am Freitag um 3,3% verbesserte, konnte die Siemens-Aktie (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) mit einem Tagesgewinn von 5,3% sogar den dritten Platz im DAX-Tableau erobern - lediglich die Volkswagen Vorzugsaktie (+6,7%) und die Papiere der Deutschen Bank (+5,5%) performten noch stärker, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Mit dem Schlusskurs bei 104,88 EUR hätten die Papiere außerdem den Abstand zur 100-Euro-Marke weiter ausgebaut. Nachdem die Notierungen am Donnerstag per Tagesschluss unter die runde Hundertermarke zurückgefallen seien und bei 98,45 EUR das aktuelle September-Tief markiert hätten, sei es zum Wochenschluss zum direkten Konter gekommen - kleine Inselumkehr inklusive.Ausblick: Dass sich die Siemens-Aktie oberhalb der 100er Schwelle behauptet habe, lasse sich aus charttechnischer Sicht als erster Pluspunkt werten. Für eine deutliche Aufhellung des Chartbilds - und um die übergeordnete Korrekturphase nach oben aufzulösen - sollten nun aber weitere Anschlussgewinne folgen.Das Long-Szenario: Damit sich die Aufwärtstendenz festigen könne, wäre im ersten Schritt ein Anstieg über die 106er Marke nötig, womit auch das Intraday-Top vom Freitag bei 104,88 EUR überwunden werden müsste. Gelinge der Break, wäre ein Hochlauf bis an das Mai-Tief bei EUR 108,14 EUR bzw. die 100-Tage-Linie bei 109,51 EUR vorstellbar. Darüber bilde die März-Aufwärtstrendgerade anschließend einen wichtigen Widerstand, der zusätzlich durch die Volumenspitze zwischen EUR 112,00 und EUR 112,50 sowie das August-Hoch bei 112,70 EUR verstärkt werde. Oberhalb dieses Widerstands-Clusters hätten die Papiere Platz bis an das Volumenmaximum (= Level mit dem meisten Handelsvolumen seit dem Corona-Tief im März 2020), womit auch die offene Kurslücke vom 13. Juni vollständig geschlossen wäre.