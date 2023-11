Eine Batterie für ein Elektroauto bestehe - je nach verwendeter Zelltechnologie - aus einer Mischung von Lithium, Kobalt, Nickel, Kupfer, Graphit und Mangan. Beim Abbau und der Verarbeitung von Lithium seien beispielsweise Australien und Chile führend, gefolgt von China. Durch die Knappheit dieser Rohstoffe und das Bestreben, die politischen und wirtschaftlichen Abhängigkeiten von einigen Lieferantenländern zu reduzieren, gewinne das Batterie-Recycling an Bedeutung. Ein gewisser Anteil an Recyclingmaterial reduziere das Beschaffungsrisiko. Langfristig sei zudem mit steigenden Preisen für die maßgeblichen Leicht- und Schwermetalle zu rechnen, auch wenn die Preisentwicklung sehr volatil und damit schwer prognostizierbar bleibe. Auch aus Marketingsicht dürfte ein hoher Anteil an wiederverwerteten Materialien positiv für den Absatz von Elektrofahrzeugen sein.



4. Politische Vorgaben würden als Katalysator wirken



In der Europäischen Union (EU) solle die im Juli 2023 verabschiedete EU-Batterieverordnung grundlegende Veränderungen im Umgang mit Batterien bringen. Sie stärke die Kreislaufwirtschaft und das Batterierecycling mit dem Ziel, Nachhaltigkeit und Umweltschutz zu fördern. Die heutige Sammelquote von 45 Prozent für Altbatterien wolle die Batterieverordnung bis Ende 2027 auf 63 und bis Ende 2030 auf 73 Prozent anheben. Somit würden Batterierecycling-Dienstleister absehbar Aufwind erhalten. Grundsätzlich gelte bereits, dass Altbatterien aus Elektrofahrzeugen bei der Entsorgung nicht deponiert oder verbrannt werden dürften. In den USA erhalte der Batteriemarkt zusätzliche Anreize durch den 2022 verabschiedeten ‚Inflation Reduction Act‘, der mehr als 370 Milliarden US-Dollar für Investitionen in saubere Energie zur Verfügung stelle. Somit dürften global sowohl die Elektrifizierung der Automobilindustrie als auch die Erfordernisse an Wiederverwertungskapazitäten voranschreiten. Die Aussichten für den Batterie-Recycling-Markt seien damit positiv.



5. Der Markt für Batterierecycling werde absehbar profitabel



Das Recycling von Batterien stecke in Europa noch in den Anfängen. Bisher könnten die Recyclinganlagen aufgrund der geringen Batteriemengen nicht wirtschaftlich betrieben werden. Doch das werde sich in absehbarer Zeit ändern: In Europa würden Hersteller von Elektroautos wie Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA), BMW (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF), Volkswagen (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) und Hyundai (ISIN: USY384721251, WKN: 885166, Ticker-Symbol: HYU) zumeist eine Garantie von acht Jahren auf die Batterie bieten. Zu diesem Zeitpunkt hätten die Batterien in der Regel immer noch eine Leistungsfähigkeit von 80 Prozent. Das Recycling lohne sich daher erst ab einem Alter von mindestens zehn Jahren. Angesichts des starken Marktwachstums für Elektrofahrzeuge ab 2017 sei ab 2027 ein dynamischer Recycling-Nachfrageanstieg zu erwarten. Für die Kreislaufwirtschaft dürfte der regionale Fokus mengenmäßig zunächst in China liegen. Auch wenn der Markt jung sei, erscheine eine frühzeitige Investition aufgrund von Skaleneffekten aus unternehmerischer Sicht sinnvoll. Die Langfristigkeit der Lieferverträge für Batteriezellen für zukünftige Automodelle mache es notwendig, frühzeitig Partnerschaften für die Rücknahme von Altbatterien aufzubauen.



6. Die Felder würden bereits besetzt



Ein Unternehmen, das sich mit Batterie-Recycling beschäftige, sei die deutsche Firma Aurubis (ISIN: DE0006766504, WKN: 676650, Ticker-Symbol: NDA, NASDAQ OTC-Symbol: AIAGF). Sie habe 2022 in Hamburg zunächst eine Pilotanlage in Betrieb genommen. Auch BASF habe im Juni 2023 ein Recyclingzentrum eröffnet. Ein weiteres Unternehmen sei die belgische Firma Umicore (ISIN: BE0974320526, WKN: A2H5A3, Ticker-Symbol: NVJP, Euronext Brüssel-Symbol: UMI), die über 15 Jahre Erfahrung im Recycling von Handy-Batterien verfüge. Der weltgrößte Batteriezellenhersteller CATL plane zwar noch keine Recyclinganlagen in Europa, sei aber mit seinem Partnerunternehmen BRUNP in den USA aktiv. Zudem habe CATL Investitionen von rund 3,2 Milliarden US-Dollar für den Ausbau seiner Recyclinganlagen in China angekündigt. Der Lithiumproduzent Ganfeng habe in das Recycling von 70.000 Tonnen Altbatterien investiert. Ziel sei es, Lithium mit einer Extraktionsrate von mindestens 90 Prozent aus alten Batteriezellen zu gewinnen.



7. Big Player seien über die Wertschöpfungskette hinweg aktiv



Erfolgreiche Unternehmen der Elektromobilität würden zeigen, dass es von Vorteil sein könne, auf mehreren Stufen der Wertschöpfungskette aktiv zu sein. So habe Tesla für einen sehr hohen Grad an Eigenfertigung bei seinen Fahrzeugen gesorgt, bis hin zum Batteriemanagementsystem und der Herstellung der Zellen. Auch BYD (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) zeige eine breite vertikale Ausrichtung mit eigener Zell- und sogar Chipproduktion. So plane BYD die Nutzung von Altbatterien aus Elektroautos für stationäre Batteriespeichersysteme und leiste damit einen weiteren Beitrag zur Kreislaufwirtschaft. Allen diesen Unternehmen sei gemeinsam, dass ihre Zeit noch kommen werde. Bis zum Jahr 2033 werde es so weit sein. Doch schon jetzt würden sowohl der Batterie- als auch der Batterierecyclingmarkt und die damit verbundene Wertschöpfungskette interessante und zukunftsorientierte Investitionsmöglichkeiten darstellen. Diese seien von großer Bedeutung für die Entwicklung hin zu einer treibhausgasärmeren Welt und Wirtschaft. Es bestünden Möglichkeiten, um als langfristiger Anleger an den Wachstumschancen des Batterie-Recyclings zu partizipieren. (14.11.2023/ac/a/m)





