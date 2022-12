Auf wen haben es die Betrüger:innen abgesehen?

Hängen Sie Ihre Investition nicht an die große Glocke Mit Hardware-Wallets machen Sie sich unabhängig Mehr Sicherheit mit 2FA-Authentifizierung Nutzen Sie keine öffentlichen Netzwerke Setzen Sie auf verschiedene Aufbewahrungsmethoden

Diese fünf Regeln sollten Sie immerzu im Umgang mit digitalen Währungen begleiten.

Erzählen Sie nur wenigen von Ihren Investitionen

Eine Hardware-Wallet als Versicherung

Im Gegensatz zu einer plattformbasierten Aufbewahrungsmethode werden Ihre Investitionen in einer Hardware-Wallet außerhalb des Internets aufbewahrt und sind somit für Hacker nicht zugänglich.



Mehr Passwortsicherheit mit 2FA-Authentifizierung

Sie sollten generelle nie dasselbe Passwort für verschiedene Dienste verwenden. Bei digitalen Währungen kann es jedoch besonders weitreichende Folgen haben, wenn Hacker Ihr Passwort knacken und damit augenblicklich Zugriff auf alle Ihre Investitionen haben.



Legen Sie daher für jede Seite ein individuelles Passwort fest und verwenden Sie nach Möglichkeit die 2FA-Authentifizierung.



Kein Surfen in öffentlichen Netzwerken

Geräte, auf denen Sie Krypto-Wallets aufbewahren, sollten Sie niemals mit einem öffentlichen Netzwerk verbinden. Führt daran in Ausnahmesituationen kein Weg vorbei, sollten Sie unbedingt ein VPN zum Surfen verwenden.



Ein VPN verschlüsselt Ihre Daten und Ihren Standort und erschwert somit Hackern Angriffe auf Ihre Investitionen.



Diversifizieren Sie Ihr Krypto-Portfolio

Sie kennen die Diversifizierung vermutlich schon aus dem Handel mit herkömmlichen Wertpapieren. Dahinter steckt die Idee, nicht alles auf ein Pferd zu setzen - im herkömmlichen Sinne etwa die Aktien nur eines Unternehmens oder Anleihen lediglich eines Staates - sondern Investitionen auf unterschiedliche Sektoren aufzuteilen.



In der Krypto-Welt sollten Sie ebenso vorgehen. Das bedeutet, dass Sie Ihre Investitionen auf unterschiedliche Währungen verteilen und diese an verschiedenen Orten aufbewahren sollten. Neben den bereits erwähnten Hardware-Wallets bieten sich Kryptobörsen und Software-Wallets an.



Auch Hardware-Wallets sind keine vollkommen sichere Aufbewahrungsmethode, da sie verloren gehen können. Daher lohnt sich die Diversifizierung.



Fazit

Digitale Währungen sind mangels der Sicherheitsgarantien einer Finanzaufsichtsbehörde ein Hochrisikoinvestment. Aber mit unseren Tipps minimieren Sie das Verlustrisiko so weit, wie es bei Kryptowährungen möglich ist. (12.12.2022/ac/a/m)









Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - In den vergangenen Jahren haben Bitcoin und Co. dem Aktienmarkt auf beeindruckende Weise vorgemacht, was das Wort "Kursschwankung" tatsächlich bedeutet. Neben den Verlierer:innen gibt es dabei auch immer Gewinner:innen, die ihre Coins zur richtigen Zeit ge- und verkauft haben und die andere mit ihren Erfolgen inspirieren.Die neuen Währungen bieten jedoch nicht nur für Anleger:innen ein großes Potenzial dar, sondern auch für Betrüger:innen.Ein besonders leichtes Opfer sind Einsteiger:innen im Bereich Krypto, die im Umgang mit digitalen noch keine nennenswerten Erfahrungen gesammelt haben und sich daher der potenziellen Gefahren nicht bewusst sind.Deshalb geben wir einen Überblick über die Grundsätze der sicheren Aufbewahrung von digitalen Währungen. Diese lauten in Kürze:Anders als bei staatlich regulierten Banken werden Investitionen in Kryptowährungen nämlich nicht durch Gesetze abgesichert. Die Verantwortung hierfür liegt exklusiv bei den Anleger:innen. Haben Sie einmal eine Überweisung mit der Blockchain getätigt, können Sie diese außerdem nicht mehr zurücknehmen und im Zweifel nicht einmal nachverfolgen, wem Sie Ihr Geld überwiesen haben. Beim Verlust Ihres Passwortes gibt es keine zuständige Stelle, die dieses zurücksetzen könnte und Sie verlieren damit vollständig den Zugriff auf Ihre Investitionen.Je weniger Menschen von Ihren Investitionen in digitale Währungen – aber auch Aktien, Gold und Wertgegenstände – wissen, desto weniger Risiko sind Sie ausgesetzt. Erzählen Sie daher nur vertrauenswürdigen Personen in Ihrem engsten Umfeld davon und halten Sie sämtliche Zugangsdaten vollkommen geheim.Bei einer Hardware-Wallet handelt es sich gewissermaßen um eine externe Festplatte, auf der Sie digitale Währungen mit zusätzlichen Sicherheitsvorkehrungen verwahren können. Eine solche sollten Sie für den Großteil Ihrer Kryptowährungen verwenden.