Sicher in Aktien investieren: wichtige Schritte zum Einstieg

Die Bedeutung der eigenen Finanzbildung

Setzen Sie sich klare Anlageziele

Budgetierung und Finanzplanung

Analysieren Sie Ihre Einnahmen und Ausgaben



Verfolgen Sie Ihre monatlichen Einnahmen und Ausgaben genau. So erhalten Sie einen Einblick in Ihr finanzielles Verhalten und können feststellen, wie viel Geld von Ihrem Vermögen Sie jeden Monat für Investitionen zur Verfügung haben. Mit modernen Apps lässt sich das am einfachsten darstellen.



Automatisieren Sie Ihre Investitionen



Eine effektive Methode, um sicherzustellen, dass Sie regelmäßig investieren, ist die Automatisierung. Ein Sparplan, welcher beispielsweise zum 1. jeden Monats mit einer spezifischen Summe automatisch ausgeführt wird, ist ideal.



Diversifizieren Sie Ihr Portfolio

Ein wichtiger Grundsatz beim Investieren ist, dass man nicht alles auf eine Karte setzen sollte, auch wenn das Anlageziel vermeintlich sehr lukrativ und vielversprechend ist. Durch eine Diversifizierung Ihres Portfolios können Sie das Risiko streuen und Ihre langfristigen Erträge verbessern.



Verschiedene Anlageklassen



Diversifizierung bedeutet auch, dass Sie Ihr Geld in verschiedene Anlageklassen investieren. Dazu können Aktien, Anleihen, Immobilien und andere Vermögenswerte gehören. Wenn eine Anlageklasse schlecht abschneidet, können andere das ausgleichen. Dies schützt vor einem Totalverlust!



Die Wahl der richtigen Anlageplattform

Die Wahl der richtigen Anlageplattform ist entscheidend. Sie sollte Ihren Anlagezielen und Ihrem Kenntnisstand entsprechen. Vielerlei Anbieter befinden sich im Kampf um Kunden und bieten daher lukrative Konditionen. Seiten wie erfahrungenscout.de können helfen, Bewertungen bestehender oder ehemaliger Kunden zu vergleichen.



Gebühren und Kosten



Vergleichen Sie die Gebühren und Kosten der verschiedenen Anbieter. Achten Sie auf Transaktionsgebühren, Verwaltungsgebühren und andere Kosten, die Ihre Rendite beeinflussen können.



Benutzerfreundlichkeit und Funktionalität



Die Plattform sollte benutzerfreundlich sein und Ihnen alle Werkzeuge und Informationen zur Verfügung stellen, die Sie benötigen, um fundierte Entscheidungen zu treffen. Viele Banken bieten Ihnen die Möglichkeit, ein Probe-Portfolio zu nutzen, bevor Sie ein Echtgeld-Depot eröffnen.



Beginnen Sie mit kleinen Schritten



Es ist in Ordnung, klein anzufangen, vor allem, wenn Sie neu im Bereich der Geldanlage (Assetklasse) sind. So können Sie Erfahrungen sammeln, ohne ein zu großes Risiko einzugehen.



Fazit - Online-Investment leicht gemacht

Wer mit dem Gedanken spielt, sein Geld online in den Aktienmarkt zu investieren, nutzt die große Auswahl unterschiedlicher Broker. Setzen Sie sich bewusst Ziele und seien Sie realistisch. Eine genaue Aufnahme der Ein- und Ausgaben ist essenziell. Finden Sie den für Sie richtigen Anbieter und starten Sie zunächst mit einem Demo-Konto. Viel Erfolg bei Ihrer Geldanlage! (02.10.2023/ac/a/m)









