Sicherheit zuerst - Nur mit Lizenz

Verlässliche Einzahlungsoptionen

Bonusangebote und Promotionen

Dabei sollte man aber nicht nur auf den Anmeldebonus, sondern auch auf weiterführende Bonusaktionen und Promotionen achten. Wer häufiger im Online Casino um Echtgeld spielt, kann sich zum Beispiel bei einem Bonuspunkteprogramm einen beträchtlichen Teil der Einsätze wieder zurückholen.



Hier heißt es aber wieder einmal aufpassen: Viele unseriöse Casinos locken zwar mit scheinbar tollen Bonusangeboten, verschanzen sich dann aber hinter praktisch unerfüllbaren Bonusbedingungen. Daher sollte man vor der Auswahl eines Casino Bonusangebots immer auch einen Blick auf die Bedingungen werfen. Dort wird zum Beispiel festgeschrieben, wie man einen Bonus freispielen kann, für welche Casino Spiele ein Bonus verwendet werden darf und wie lange ein Bonus aktiv bleibt.



Nur mit fairen Bonusbedingungen macht ein Casino Bonus wirklich Spaß.



Das Spielangebot

Das Herzstück der österreichischen Online Casinos sind natürlich die Casino Spiele. Mittlerweile verfügen selbst kleine Casinos über Hunderte verschiedene Casino Spiele, Spielautomaten, Video Slots, Spieltische und mehr.



Bei Spielautomaten und Video Slots kommt es vor allem auf die Hersteller an, welche das Online Casino beliefern. Wer die Slots von NetEnt spielen möchte, sollte daher sicherstellen, dass das gewählte Online Casino den Hersteller auch im Programm hat.



Fans von Spieltischen, wie Roulette, Blackjack oder Baccarat, sollten auch ein Live Casino Angebot in Betracht ziehen. Dann kann man auf seinem Computer oder Smartphone per Live-Stream auf echten Casino Tischen um richtiges Geld spielen. Der Einsatz kommt vom eigenen Online Casino Konto, während man dem Croupier den nächsten Spielzug per Mausklick bekanntgibt.



Während Online Spielautomaten und Tischspiele von praktisch jedem Glücksspielanbieter angeboten werden, müssen Fans von Sportwetten und Online Poker etwas genauer hinsehen. Es gibt aber einige Glücksspielanbieter in Österreich, welche Casino Spiele, Poker und Wetten anbieten. Bei einem solchen Anbieter sollte wirklich jeder ein passendes Spiel finden können.



Kundensupport und Sicheres Glücksspiel

Ein kompetenter und jederzeit erreichbarer Kundensupport ist Gold wert, vor allem, wenn man gerade selbst dringend Hilfe benötigt. Ein freundlicher Kundenmitarbeiter, der sofort weiterhelfen kann, ist eine echte Wohltat.



Von daher sollte ein seriöses Online Casino immer auch über einen rund um die Uhr erreichbaren Support verfügen. Wird hier gespart, so ist das in der Regel ein schlechtes Zeichen. Ist der Support also schwer zu erreichen, so sollte man den Anbieter etwas genauer unter die Lupe nehmen. Oder, man wählt gleich einen anderen Anbieter. Es gibt schließlich mehr als nur ein Online Casino in Österreich.



Fazit

Online Glücksspiele können eine Menge Spaß machen und sind ideal, um etwas Spannung und Abwechslung in den Alltag zu bringen. Aktuell hat man von Österreich aus Zugriff auf Hunderte Online Casinos, doch nicht alle davon sind wirklich vertrauenswürdig.



Ist man auf der Suche nach einem neuen Online Casino, so sollte man sich also etwas Zeit nehmen und die verschiedenen Anbieter gut miteinander vergleichen. Eine gültige Online Casino Lizenz ist Pflicht, ein guter Casino Bonus natürlich ebenfalls. Man kann natürlich immer auch Casino Vergleichsseiten zu Rate ziehen und so mehrere Anbieter einfach und bequem miteinander vergleichen.



Dann steht dem Glücksspielvergnügen fast nichts mehr im Weg. (17.10.2022/ac/a/m)



