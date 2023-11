"Das sind eher gute Nachrichten", meine der Experte. "Für Aktien bedeuten politische Inaktivität und geringeres legislatives Risiko oft eine Erleichterung und können zu steigenden Kursen führen."



Positive Uneinigkeit



Ein Blick auf Großbritannien zeige ebenfalls politische Turbulenzen. Premierminister Rishi Sunak habe sein Kabinett umgebildet, wobei die Entlassung von Innenministerin Suella Braverman und die Ernennung von Ex-Premierminister David Cameron für Diskussionen sorgen würden. Camerons Rückkehr in die Politik werfe Fragen zur Ausrichtung der Konservativen und möglichen Auswirkungen auf die Wahlen im Jahr 2025 auf.



"Die politische Uneinigkeit und interne Spaltung könnten zu einem anhaltenden Stillstand in der britischen Politik führen", so Grüner. "Obwohl politischer Stillstand oft Frustration auslöst, sehen die Märkte dies häufig als stabilisierenden Faktor. Eine weniger aktive Regierung bedeutet oft geringeres Risiko und Unsicherheit, was Unternehmen ermutigt, zu investieren und langfristig zu planen."



Fazit



Politischer Stillstand ärgere die Menschen und das sei verständlich. Warum Politiker belohnen, wenn sie nichts umsetzen würden? "Aktienmärkte haben darauf jedoch einen anderen Blickwinkel", resümiere Grüner. Für sie bedeute eine aktive Regierung mehr Risiko und mehr Unsicherheit, was Investitionen verzögere, während risikoscheue Unternehmen abwarten würden, um zu sehen, wer die Gewinner und Verlierer sein würden. "Es sieht so aus, als würde Großbritannien seinen Stillstand bis mindestens 2024 beibehalten, parallel zum Stillstand in den USA, der in Wahljahren vorherrscht. Zumindest politisch gesehen dürfte das weiteren Rückenwind für Aktien bedeuten - besonders in den Industrieländern." (16.11.2023/ac/a/m)





Rodenbach (www.aktiencheck.de) - Kurz vor Ablauf des Countdowns für einen möglichen Regierungsstillstand in den USA deutet sich eine vorläufige Lösung an, so die Experten von Grüner Fisher Investments im aktuellen Kapitalmarktausblick.Der neue Sprecher des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, habe versucht, die Meinungsverschiedenheiten innerhalb der Republikaner mit einem zweistufigen Finanzierungsgesetz zu überbrücken. Das Repräsentantenhaus habe mit mehr als der erforderlichen Zweidrittelmehrheit für diesen Übergangshaushalt gestimmt und die Hängepartie scheine vorerst beendet. "Die Unsicherheit über den Ausgang der Verhandlungen hat dennoch Spekulationen über mögliche Auswirkungen auf Wirtschaft und Märkte ausgelöst", bilanziere Thomas Grüner, Gründer und Vice Chairman von Grüner Fisher Investements.Es sei wichtig zu beachten, dass vergangene US-Regierungsstillstände nicht zwangsläufig zu Rezessionen oder Börsenrückgängen geführt hätten. "In der Regel erholen sich die Aktienmärkte schnell nach einem Shutdown", so Grüner. "Auch wenn Unsicherheit und Schwankungen in den Renditen auftreten können, sind diese oft von kurzer Dauer." Ein Blick auf historische Muster zeige, dass die Befürchtungen im Vorfeld von politischen Ereignissen oft übertrieben seien.Ein weiterer politischer Einschnitt sei die Ankündigung des demokratischen Senators Joe Manchin aus West Virginia, im November nicht zur Wiederwahl anzutreten. Sein möglicher Wechsel zur überparteilichen No-Labels Gruppierung löse Spekulationen über die Auswirkungen auf das Präsidentschaftsrennen aus. "Die Chancen für einen republikanischen Gewinn des Senatssitzes in West Virginia steigen, auch da der Staat in der Vergangenheit tendenziell republikanisch gewählt hat", analysiere Grüner. Gleichzeitig werfe Manchins Rückzug Fragen zur Mehrheit der Demokraten im Senat auf, die bereits durch innerparteiliche Spaltungen gefährdet sei. Die Wahlaussichten der Demokraten könnten beeinträchtigt werden, und der Kongress stehe vor einer möglichen Blockade, unabhängig vom Wahlausgang im Jahr 2024.