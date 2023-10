Investorinnen und Investoren am Rentenmarkt hätten in den letzten Wochen starke Nerven gebraucht. Die Renditen der 10-jährigen Staatsanleihen aus Deutschland und den USA hätten ihre Aufwärtstrends unvermindert fortgesetzt. Die sich gegenläufig entwickelnden Anleihekurse hätten entsprechend deutliche Kursabschläge hinnehmen müssen. Die Bewegung am Rentenmarkt sei umso erstaunlicher gewesen, als die Inflation im September weiter nachgelassen habe - sowohl in den USA als auch in Europa. Eine nachlassende Inflation sei typischerweise verbunden mit steigenden Anleihekurse und nicht umgekehrt. Doch diesmal sei es anders gekommen, was viel damit zu tun haben dürfte, dass sich die Zentralbanker bei ihrer Inflationsbekämpfung noch nicht am Ziel angekommen sähen. Den jüngsten Pressemitteilungen der US-FED und der EZB habe man dann auch entnehmen können, dass die Leitzinsen wohl länger auf den nun erreichten Niveaus verbleiben dürften, als allgemein erwartet worden sei. Zudem sei damit zu rechnen, dass die milliardenschweren Anleihekäufe der Notenbanken in den kommenden Monaten zügig reduziert würden. Eine herbe Enttäuschung für all diejenigen, die schon ab Mitte 2024 wieder mit einer lockeren Geldpolitik gerechnet hätten.



Für die Rentenmärkte gesprochen bedeute dies nach Erachten der Analysten, dass die Renditen für kurze Laufzeiten auf den aktuellen Niveaus verbleiben bzw. noch etwas steigen könnten. Der Großteil des Zinsanstiegs dürfte in diesem Segment aber hinter uns liegen. Das bislang erreichte Zinsniveau im kurzlaufenden Bereich würden die Analysten jetzt schon für so attraktiv halten, dass sich selektive Käufe anbieten würden.



In Bezug auf langlaufende Anleihen rechnen die Analysten der Weberbank mit phasenweise auftretenden Kursschwankungen in den kommenden Wochen. Deshalb würden sie dazu raten, Kursschwächen zu nutzen, um schrittweise Positionen aufzubauen. Ungeachtet der Laufzeit würden die Analysten zurzeit bonitätsstarke Anleihen für attraktiv halten. Emittenten derartiger Rentenpapiere würden das nötige Maß an Ausfallsicherheit bieten, welches in wirtschaftlich schwachen Zeiten besonders betont werden sollte.



Der eskalierende Nahostkonflikt habe in den ersten Tagen des Oktobers für Nervosität an den Aktienmärkten gesorgt. Derzeit sei schwer abschätzbar, wie sich die Situation weiterentwickle. Das Risiko für die Aktienmärkte sei eine weitere Eskalation und ein denkbarer Flächenbrand in der Region unter direkter Beteiligung des Irans. Aktuell würden die Analysten nicht von diesem Szenario ausgehen, würden die Lage aber fortlaufend beobachten. In den kommenden Tagen dürfte aber vermutlich erst einmal ein anderes Thema in den Fokus der Anlegerinnen und Anleger rücken. Es starte die Berichtssaison zum dritten Quartal 2023. Sie werde Aufschluss über den Geschäftsverlauf der europäischen und US-amerikanischen Firmen geben. Die Analysten würden davon ausgehen, dass die Unternehmen von unverändert hohen Gewinnen berichten würden, weil sich die Konsumnachfrage und die Gewinnmargen in den letzten Monaten stabil gezeigt hätten. Das sollte ihres Erachtens den Aktienkursen in den kommenden Wochen Unterstützung bieten, weshalb die Analysten aktuell empfehlen würden, am Aktienmarkt investiert zu bleiben.



Die Chancen auf eine Jahresendrally stünden gut. Für aussichtsreich halten die Analysten der Weberbank vor allem Aktien von Lebensmittelproduzenten, Supermarktketten und Kosmetikherstellern aufgrund ihrer krisenfesten Geschäftsmodelle und stabilen Gewinnentwicklungen in wirtschaftlich schwierigen Zeiten. Aus Ertragsgesichtspunkten seien auch Finanztitel und Energieaktien interessant, da sie attraktive Dividenden erwarten lassen würden und zudem meist günstig bewertet seien. Bei Technologieaktien sollte man nach der Kursrally der letzten Monate immer mal wieder mit kurzfristigen Kursrücksetzern rechnen. Mittelfristig sähen die Analysten aber weiteres Kurspotenzial, da viele dieser Werte eine unverändert hohe Nachfrage nach ihren Produkten rund um die Megatrends Digitalisierung, Cloud Computing und Künstliche Intelligenz erfahren würden. (13.10.2023/ac/a/m)







Berlin (www.aktiencheck.de) - Eine erste Einigung im US-Haushaltsstreit am vorletzten Wochenende sorgte für Erleichterung unter den Anlegern, so Marthel Edouard, CFA bei der Weberbank.Ohne die erzielte Übereinkunft hätte die US-Regierung in wenigen Tagen wichtige Staatsausgaben stoppen müssen. Ein potentiell negatives Szenario für die US-Volkswirtschaft und die Kapitalmärkte, das mit dem erzielten Kompromiss vorübergehend ausbleibe. Allerdings dürfte die Freude der Anlegerinnen und Anleger nur kurz währen, handle es sich doch lediglich um eine Einigung auf einen Übergangshaushalt, der bis zum 17. November dieses Jahres gelte. In den kommenden Tagen würden die politischen Grabenkämpfe in Washington also in eine neue Runde gehen.Im Gegensatz zur politischen Lage präsentiere sich der US-Arbeitsmarkt weiterhin in äußerst robuster Verfassung: Das Jobwachstum in den USA habe im September mit 336.000 neu geschaffenen Stellen die Prognosen von 170.000 weit übertroffen. Zudem seien auch die Daten für die beiden Vormonate kräftig nach oben revidiert worden. Die Arbeitslosenquote habe auf historisch betrachtet niedrigen 3,8 Prozent verharrt. Angesichts solch positiver Wirtschaftsdaten seien die Analysten optimistisch, dass eine US-Rezession in den kommenden Monaten ausbleiben werde. In Bezug auf Europa würden sie hingegen Konjunkturskeptiker und interpretieren die jüngsten Wirtschaftsdaten als Bestätigung ihrer Einschätzung bleiben. Der Einkaufsmanagerindex - der die Stimmung unter den Unternehmensverantwortlichen im Einkauf messe - deute immer noch auf einen erheblichen monatlichen Rückgang der Wirtschaftstätigkeit zum Ende des dritten Quartals hin. Zurückzuführen sei dies in erster Linie auf einen starken Rückgang im Verarbeitenden Gewerbe. Das Wirtschaftswachstum in der Eurozone dürfte also noch eine Weile verhalten bleiben. Im Vergleich zu den Befürchtungen des Vorjahres, dass die hiesige Wirtschaftsleistung infolge der Energiekrise um über vier Prozent einbrechen könnte, erscheine der aktuelle Dämpfer aber gering.