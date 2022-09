Tradegate-Aktienkurs Shopify-Aktie:

31,12 EUR -1,24% (01.09.2022, 20:34)



TSE-Aktienkurs Shopify-Aktie:

40,38 CAD -2,89% (01.09.2022, 20:22)



NYSE-Aktienkurs Shopify-Aktie:

30,6724 USD -3,09% (01.09.2022, 22:00)



ISIN Shopify-Aktie:

CA82509L1076



WKN Shopify-Aktie:

A14TJP



Ticker-Symbol Shopify-Aktie:

307



TSE-Symbol Shopify-Aktie:

SHOP



NYSE-Symbol Shopify-Aktie:

SHOP



Kurzprofil Shopify Inc.:



Shopify Inc. (ISIN: CA82509L1076, WKN: A14TJP, Ticker-Symbol: 307, Toronto Stock Exchange-Symbol: SHOP, NYSE-Symbol: SHOP) ist ein Unternehmen aus Kanada. Es bietet eine Cloud-basierte Multi-Channel-Commerce-Plattform für kleine und mittlere Unternehmen. (01.09.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Shopify-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fóri vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Shopify Inc. (ISIN: CA82509L1076, WKN: A14TJP, Ticker-Symbol: 307, Toronto Stock Exchange-Symbol: SHOP, NYSE-Symbol: SHOP) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie des kanadischen E-Commerce-Unternehmens Shopify habe im laufenden Börsenjahr rund 75 Prozent an Wert verloren. Während die Papiere bereits seit einigen Monaten zwischen der 40- und 30-Dollar-Marke pendeln würden, stoße diese neue Amazon.com ( ISIN US0231351067 WKN 906866 )-Dienstleistung für Händler dem Shopify-Management nun scheinbar übel auf.Der US-Onlineriese Amazon habe bereits im April die Service-Funktion "Buy With Prime" eingeführt. Diese ermögliche es Händlern, das schnelle Lieferangebot des US-Konzerns auch auf ihrer eigenen Homepage zu integrieren. Zudem könnten Kunden dadurch bequem mit ihrem Amazon-Account einkaufen und müssten sich nicht nochmals legitimieren oder ihre Adressdaten angeben. Der neue Amazon-Service stehe allerdings in direkter Konkurrenz zu Checkout-Funktion von Shopify, die unter dem Namen "Shopify Pay".Daher dürfte das Unternehmen nicht allzu erfreut über den Amazon-Dienst sein, auch wenn Shopify-CEO, Tobi Lutke, zur Einführung von "Buy With Prime" noch glücklich über die Ankündigung gewesen sei und die Funktion in die Shopify-Plattform habe integrieren wollen. Nun warne Shopify seine Händler jedoch vor der Nutzung des Amazon-Services und habe mitgeteilt, dass die Geschäftsbedingungen von Shopify von Händlern die Verwendung von Shopify Checkout "für alle Verkäufe, die mit Ihrem Online-Shop verbunden sind" verlangen würden. Laut CNBC verbiete dies den Händlern scheinbar alternative Checkout-Optionen anzubieten. Zudem seien Händler, die "Buy With Prime" nutzen würden, laut Unternehmensangaben nicht vor betrügerischen Bestellungen geschützt. Zudem könnten Betrüger versuchen, an Amazon-Kundendaten zu gelangen und diese fälschlicherweise für illegale Aktitvitäten nutzen.An der Börse habe sich die Auswirkung der Nachricht in Grenzen gehalten: Die Shopify-Aktie verliere am Donnerstag in einem schwachen Marktumfeld rund drei Prozent. Beim Konkurrenten Amazon gehe es hingegen nur um 0,6 Prozent nach unten. Aus charttechnischer Sicht setze sich damit der Seitwärtstrend bei Shopify unverändert fort.Investierte Anleger beachten daher den Stopp bei 27,00 Euro, so Jan Paul Fóri von "Der Aktionär" zur Shopify-Aktie. (Analyse vom 01.09.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Shopify-Aktie: