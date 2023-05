NYSE-Aktienkurs Shopify-Aktie:

64,38 USD +3,79% (08.05.2023, 22:00)



ISIN Shopify-Aktie:

CA82509L1076



WKN Shopify-Aktie:

A14TJP



Ticker-Symbol Shopify-Aktie:

307



TSE-Symbol Shopify-Aktie:

SHOP



NYSE-Symbol Shopify-Aktie:

SHOP



Kurzprofil Shopify Inc.:



Shopify Inc. (ISIN: CA82509L1076, WKN: A14TJP, Ticker-Symbol: 307, Toronto Stock Exchange-Symbol: SHOP, NYSE-Symbol: SHOP) ist ein Unternehmen aus Kanada. Es bietet eine Cloud-basierte Multi-Channel-Commerce-Plattform für kleine und mittlere Unternehmen. (09.05.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Gil Luria, Analyst vom Investmenthaus D.A. Davidson & Co., stuft die Aktie von Shopify Inc. (ISIN: CA82509L1076, WKN: A14TJP, Ticker-Symbol: 307, Toronto Stock Exchange-Symbol: SHOP, NYSE-Symbol: SHOP) unverändert mit "buy" ein.Gil Luria habe das Kursziel für Shopify von 50 auf 67 USD angehoben nach den besser als erwarteten Q1-Ergebnissen. Das Unternehmen sei in einem sich beschleunigenden E-Commerce-Markt gewachsen und sei bereit, dies auch weiterhin zu tun, so der Analyst in einer Research Note. Das Unternehmen füge hinzu, dass das GMV-Wachstum von Shopify die Erwartungen übertroffen habe und die Prognose für ein ähnliches Wachstum im zweiten Quartal darauf hindeute, dass die Talsohle im E-Commerce-Wachstum durchschritten worden sei.Gil Luria, Analyst von D.A. Davidson & Co., stuft die Aktie von Shopify weiterhin mit dem Votum "buy" ein. (Analyse vom 05.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link