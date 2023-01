Shopify steigt nach Hochstufung und Kurszielerhöhung durch die Deutsche Bank

TSE-Aktienkurs Shopify-Aktie:

Kurzprofil Shopify Inc.:



Shopify Inc. (ISIN: CA82509L1076, WKN: A14TJP, Ticker-Symbol: 307, Toronto Stock Exchange-Symbol: SHOP, NYSE-Symbol: SHOP) ist ein Unternehmen aus Kanada. Es bietet eine Cloud-basierte Multi-Channel-Commerce-Plattform für kleine und mittlere Unternehmen. (24.01.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Shopify steigt nach Hochstufung durch die Deutsche Bank - AktiennewsDie Aktien von Shopify (ISIN: CA82509L1076, WKN: A14TJP, Ticker-Symbol: 307, Toronto Stock Exchange-Symbol: SHOP, NYSE-Symbol: SHOP) stiegen zu Wochenbeginn um mehr als 6,0%, nachdem die Analysten der Deutschen Bank das E-Commerce-Unternehmen von "hold" auf "buy" hochgestuft und das Kursziel von 40 auf 50 US-Dollar angehoben hatten, so die Experten von XTB.Sie hätten dies mit dem wachsenden Interesse von Markenunternehmen begründet, das zu einem Kursanstieg von 20,0% führen könnte. "Wir stellen fest, dass dies in scharfem Kontrast zu unseren Gesprächen in den letzten zwölf Monaten steht, in denen immer wieder betont wurde, dass sich das Tempo der Migrationen verlangsamt", habe Analyst Bhavin Shah geschrieben.Ähnlich wie bei anderen Pandemie-Lieblingen habe sich das Umsatzwachstum von Shopify im Jahr 2022 deutlich verlangsamt. Dennoch habe das Unternehmen im dritten Quartal 2022 ein Umsatzwachstum von über 21% verzeichnet, was in Anbetracht des schwierigen makroökonomischen Umfelds ein optimistisches Zeichen sei. Auch dank des jüngsten Ausverkaufs seien die Markterwartungen vernünftiger geworden. Einem Bericht von eMarketer zufolge werde das Wachstum des E-Commerce-Umsatzes im Einzelhandel in den nächsten Jahren voraussichtlich zwischen 8% und 10% schwanken. Ein weiterer eMarketer-Bericht habe gezeigt, dass Shopify bis 2021 10,3% der E-Commerce-Verkäufe in den USA für sich beanspruche und damit nach Amazon.com ( ISIN US0231351067 WKN 906866 ) mit 41% an zweiter Stelle liege (Quelle: The Motley Fool/ YCharts).Die Shopify-Aktie habe den heutigen Handelstag höher begonnen und nähere sich der oberen Grenze der Konsolidierungszone bei 45,60 USD. Vor kurzem habe auch der mittelfristige 50-Tage-SMA den langfristigen 200-Tage-SMA überschritten. Dies habe ein zinsbullisches "goldenes Kreuz" gebildet, das zuweilen einer Aufwärtsbewegung vorausgehen könne. Sollte es zu einem Durchbruch nach oben kommen, könnte sich eine Aufwärtsbewegung in Richtung des Widerstands bei 59,80 USD beschleunigen, der mit dem 23,65 Fibonacci-Retracement der massiven Abwärtskorrektur vom November 2021 zusammenfalle. Gelinge es den Verkäufern hingegen, den Anstieg zu stoppen, könnte ein weiterer Abwärtsimpuls in Richtung der unteren Grenze der Konsolidierung bei 24,00 USD einsetzen (Quelle: xStation5 von XTB). (News vom 24.01.2023)Börsenplätze Shopify-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Shopify-Aktie:40,495 EUR -1,24% (24.01.2023, 09:15)