Kurzprofil Shopify Inc.:



Shopify Inc. (ISIN: CA82509L1076, WKN: A14TJP, Ticker-Symbol: 307, Toronto Stock Exchange-Symbol: SHOP, NYSE-Symbol: SHOP) ist ein Unternehmen aus Kanada. Es bietet eine Cloud-basierte Multi-Channel-Commerce-Plattform für kleine und mittlere Unternehmen. (22.09.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





London (www.aktiencheck.de) - Shopify-Aktienanalyse von Analyst Trevor Young von Barclays:Trevor Young, Analyst von Barclays, stellt für die Aktie von Shopify Inc. (ISIN: CA82509L1076, WKN: A14TJP, Ticker-Symbol: 307, Toronto Stock Exchange-Symbol: SHOP, NYSE-Symbol: SHOP) das Kursziel von 53 USD in Aussicht.Barclays-Analyst, Trevor Young, meine, dass Shopify nach der 33-prozentigen Erhöhung der monatlichen Tarife für kleine Unternehmen zu Beginn dieses Jahres in den nächsten Quartalen die Plus-Preise erhöhen könnte. Ein Upside Case deute auf 525 Mio. USD an zusätzlichen Einnahmen hin, aber ein konservativerer Base Case würde weniger als die Hälfte davon betragen, so der Analyst in einer Research Note. Die Firma sage, dass der hohe Flow-Through zum Betriebsergebnis darauf hindeute, dass dies die Schätzungen um fast 20% nach oben treiben könnte.Trevor Young, Analyst von Barclays, bewertet die Aktie von Shopify weiterhin mit "equal-weight". (Analyse vom 22.09.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link