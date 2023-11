NYSE-Aktienkurs Shopify-Aktie:

73,51 USD -0,38% (28.11.2023)



ISIN Shopify-Aktie:

CA82509L1076



WKN Shopify-Aktie:

A14TJP



Ticker-Symbol Shopify-Aktie:

307



TSE-Symbol Shopify-Aktie:

SHOP



NYSE-Symbol Shopify-Aktie:

SHOP



Kurzprofil Shopify Inc.:



Shopify Inc. (ISIN: CA82509L1076, WKN: A14TJP, Ticker-Symbol: 307, Toronto Stock Exchange-Symbol: SHOP, NYSE-Symbol: SHOP) ist ein Unternehmen aus Kanada. Es bietet eine Cloud-basierte Multi-Channel-Commerce-Plattform für kleine und mittlere Unternehmen. (29.11.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





New York (www.aktiencheck.de) - Shopify-Aktienanalyse von Jefferies & Co:Die Analysten von Jefferies & Co bewerten die Aktie von Shopify Inc. (ISIN: CA82509L1076, WKN: A14TJP, Ticker-Symbol: 307, Toronto Stock Exchange-Symbol: SHOP, NYSE-Symbol: SHOP) mit dem Rating "hold".Der kombinierte Bruttowarenwert von Black Friday und Cyber Monday sei mit 9,3 Mrd. US-Dollar im Jahresvergleich um 24% gestiegen und übertreffe allein damit den Black Friday. Die Analysten sähen Shopify gut positioniert, um den Bruttowarenwert im 4. Quartal zu übertreffen, selbst wenn der Black Friday - Cyber Monday einen größeren Anteil am Bruttowarenwert ausmache als in früheren Quartalen. Abgesehen vom Wachstum des Bruttowarenwerts waren die Analysten von Jefferies & Co am meisten beeindruckt vom 60-prozentigen Wachstum der Black Friday - Cyber Monday-Verkäufe, die über Shop Pay getätigt wurden, und vom 17-prozentigen Wachstum der Anzahl der Verbraucher, die über die Plattform einkauften, im Vergleich zum Vorjahr. Die Analysten würden erwarten, dass sie auf dem Analystentag nächste Woche mehr über die Dynamik von Shopify erfahren würden.Die Analysten von Jefferies & Co stufen die Shopify-Aktie mit dem Votum "hold" ein. Das Kursziel laute 65 USD. (Analyse vom 28.11.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Shopify-Aktie:67,45 EUR +0,75% (29.11.2023, 10:52)TSE-Aktienkurs Shopify-Aktie:99,83 CAD -0,68% (28.11.2023)