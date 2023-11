NYSE-Aktienkurs Shopify-Aktie:

Kurzprofil Shopify Inc.:



Shopify Inc. (ISIN: CA82509L1076, WKN: A14TJP, Ticker-Symbol: 307, Toronto Stock Exchange-Symbol: SHOP, NYSE-Symbol: SHOP) ist ein Unternehmen aus Kanada. Es bietet eine Cloud-basierte Multi-Channel-Commerce-Plattform für kleine und mittlere Unternehmen. (02.11.2023/ac/a/n)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Shopify-Aktienanalyse von "Der Aktionär":

Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von Shopify Inc. in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.

Die Zahlen von Shopify seien deutlich über den Erwartungen ausgefallen. Beim Umsatz seien 1,67 Mrd. USD erwartet worden, während 1,71 Mrd. USD gebracht worden seien. Beim Ergebnis habe man 24 Cent statt der erwarteten 15 Cent geliefert. Das Ganze sei mit der Anhebung der Prognose für 2024 garniert worden. Der Kurs kann nach dem zweistelligen Anstieg bald natürlich etwas zurückgehen, aber prinzipiell ist Shopify nicht allzu ambitioniert bewertet, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 02.11.2023)

Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.