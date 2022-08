NYSE-Aktienkurs Shopify-Aktie:

41,93 USD +11,10% (03.08.2022, 22:00)



ISIN Shopify-Aktie:

CA82509L1076



WKN Shopify-Aktie:

A14TJP



Ticker-Symbol Shopify-Aktie:

307



TSE-Symbol Shopify-Aktie:

SHOP



NYSE-Symbol Shopify-Aktie:

SHOP



Kurzprofil Shopify Inc.:



Shopify Inc. (ISIN: CA82509L1076, WKN: A14TJP, Ticker-Symbol: 307, Toronto Stock Exchange-Symbol: SHOP, NYSE-Symbol: SHOP) ist ein Unternehmen aus Kanada. Es bietet eine Cloud-basierte Multi-Channel-Commerce-Plattform für kleine und mittlere Unternehmen. (04.08.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Hypoport-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Hypoport SE (ISIN: DE0005493365, WKN: 549336, Ticker-Symbol: HYQ) charttechnisch unter die Lupe.Seit November 2021 und dem damals erreichten Allzeithoch bei 176,29 USD habe die Shopify-Aktie dramatische Kursverluste hinnehmen müssen. Erst im Bereich der alten Haltezone bei 30,00/27,50 USD sei es zuletzt zu einer Stabilisierung gekommen. Auf dieser Basis habe der Technologietitel mehrere Kerzen mit markanten Dochten ausgeprägt - ein Indiz für den laufenden Gezeitenwandel. In die gleiche Kerbe schlage der Bruch des im Januar etablierten, steilen Abwärtstrends (akt. bei 32,64 USD). Unterstützt werde eine technische Aufwärtsreaktion durch eine vielversprechende Indikatorenkonstellation. Während der RSI nach der Ausprägung positiver Divergenzen nun auch eine untere Umkehr abgeschlossen habe, könne der MACD mit einem sehr weit von der Nulllinie generierten Kaufsignal aufwarten. Dadurch werde ein besonders starker Trend signalisiert, der nun möglicherweise eine besonders starke Gegenbewegung nach sich ziehe. Für eine solche Entspannung spreche nicht zuletzt auch der sehr große Abstand bei den Bollinger Bändern. Ein erstes Anlaufziel markiere in diesem Kontext das März-Tief (51 USD). Die Glättungslinien der letzten 38- bzw. 200 Wochen würden fast deckungsgleich sogar erst bei rund 73 USD verlaufen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 04.08.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Shopify-Aktie:41,445 EUR +0,50% (04.08.2022, 09:14)TSE-Aktienkurs Shopify-Aktie:53,85 CAD +10,80% (03.08.2022, 22:17)